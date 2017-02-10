Стартовала декларационная кампания 2017 года

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) напоминает, что представить декларацию о полученных в 2016 году доходах необходимо не позднее 2 мая 2017 года.

Сдача декларации 3-НДФЛ необходима, если налогоплательщик продал в 2016 году имущество, находившееся в собственности менее 3-летнего минимального срока владения, принимал дорогие подарки, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Задекларировать полученные в 2016 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Срок уплаты исчисленных в декларации сумм налога – не позднее 17 июля 2017 года.

С этого года НДФЛ от продажи недвижимого имущества рассчитывается по новым правилам. Если физическими лицами получен доход от продажи недвижимого имущества (приобретенного после 1 января 2016 года) ниже его реальной стоимости (ниже чем 70% от кадастровой стоимости этого объекта на 1 января года продажи), то НДФЛ рассчитывается исходя из суммы кадастровой стоимости этого объекта, умноженной на коэффициент 0,7.

Изменения также произошли в части представления декларации по НДФЛ в случае, когда налог не был удержан налоговым агентом. Теперь представлять декларацию физическими лицами больше не нужно, налоговая инспекция самостоятельно исчислит налог на основании сведений о невозможности удержать налог и суммах налога, которые передают налоговые агенты (из сведений о доходах формы 2-НДФЛ). Физическое лицо будет уплачивать налог после получения налогового уведомления и квитанций, направляемых ему налоговым органом. Новые правила применяются к доходам, полученным с 2016 года. Оплатить такой налог необходимо не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным, то есть за 2016 год – не позднее 1 декабря 2017 года.

Управление сообщает, что предельный срок подачи декларации 2 мая 2017 года не распространяется на подачу деклараций на получение налоговых вычетов. Такие декларации можно направить в любое время в течение года.