Станция переливания крови приглашает присоединиться к донорской акции

В России 20 апреля отмечают Национальный день донора. Станция переливания крови города Якутска приглашает присоединиться к донорской акции, которая пройдет с 19 по 21 апреля.

В нашей республике в год сдают кровь более 10 тысяч доноров, что составляет 10,6 человек на 1 000 населения. В городе Якутске, где преимущественно осуществляется специализированная и высокотехнологическая помощь, часто требующая трансфузии донорской крови, ситуация лучше – 21,5 на 1000 населения.

В настоящее время доноров хватает, донорская кровь есть в достаточном количестве, сообщают в отделении переливания крови НЦМ. Но летом, когда доноры разъезжаются по дачам и в отпуск, студенты – по домам, часто бывает, что донорской крови не хватает.

Донорская акция, посвященная национальному дню донора 20 апреля, будет проводиться на Станции переливания крови, в отделении переливания крови Национального центра медицины с 19 по 21 апреля с 8.30 до 11 часов. При себе необходимо иметь паспорт. Справки по тел. 432196, 432524