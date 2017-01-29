Спасатели Якутии проводят тренировки в зимнем лесу

Сотрудники Службы спасения республики 26 января высадилась в районе Намского тракта для закрепление практических навыков автономной работы в таежных условиях при низких температурах.

Согласно основной задаче по подготовке сил и средств к немедленному реагированию в случае чрезвычайных ситуаций спасатели республики ежедневно изучают теорию и практику технологии спасения и оказания помощи пострадавшим.

«Данные тренировки прошли успешно. Сегодня мы провели занятие со спасателями, подвели итоги практики по выживанию и определили основные задачи на предстоящее обучение «, — прокомментировал временно исполняющий обязанности начальника ведомства Василий Тарский.

«Такие мероприятия очень необходимы, так как поисково-спасательные работы в основном проходят в автономном режиме в условиях труднопроходимой тайги или на горной местности. Для этого каждый спасатель должен иметь все необходимые знания и навыки», — подытожил руководитель.