Спасатели Якутии – одни из лучших на Дальнем Востоке

Якутские спасатели считаются одними из лучших в Дальневосточном федеральном округе. Благодаря профессиональным навыкам, современной технике и передовым технологиям они всегда готовы прийти на помощь. Сегодня сотрудники отмечают двойной праздник — День спасателя России и 199 лет со дня образования Пожарной охраны Якутии.

«Надо отметить, в ДФО мы — одни из лучших. Отмечена работы службы спасения, главного управления МЧС. Можно смело говорить, с теми задачами, которые стояли в текущем году, справились», — поздравил первый вице-премьер Алексей Колодезников.

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Уходящий год был сложным для страны, но в Якутии не прекращалась системная работа по возведению противопожарных объектов и обновлению транспортного парка, закупке оборудования и обмундирования.

По словам зампреда, в целом для региона уходящий год сложился достаточно благополучно. «Надо отметить, что общество поддерживает государственную политику республики, руководства страны. Это дает задел на то, что 2017 год для нас пройдет достаточно успешно», — сказал Колодезников.

Он вручил награды сотрудникам ГУ МЧС, Службы спасения республики, представителям СМИ за освещение деятельности ведомства.