Советы врача: Не игнорируйте головную боль

Когда болит голова, многие не обращают внимания, просто пьют таблетку до следующего раза. Далее подсаживаются на лекарства, а головные боли не проходят. Не стоит долго игнорировать такой тревожный звоночек организма. Часто в жизни бывают случаи, когда человек никогда не ходит к врачам, потом вдруг падает и земля уходит из-под ног. Внезапные инсульты уносят жизнь не только пожилых, но и молодых людей до 40 лет. А всему виной вовремя не обследованные заболевания, которые протекают годами, порой бессимптомно.

Даже при банальных головных болях врачи рекомендуют посетить невролога. Не стоит буквально и узко понимать, что он принимает только неврологических больных. «Я же не нервно больной, зачем мне к нему?» — это в корне неправильное суждение. Поле деятельности врача-невролога необычайно широко: сосудистые заболевания головного и спинного мозга, травмы и заболевания нервной системы, радикулиты, остеохондрозы, невриты, ВСД, боли в шее, спине, руках и ногах, онемение, головокружение, двоение в глазах. И это далеко не полный перечень.

Как предотвратить инсульт?

Туяна Соктоева, врач-невролог высшей категории Медицинского центра г. Якутска, дает советы и рекомендации о том, как избежать внезапных инсультов и поддерживать нервную систему в здоровом виде.

80% инсультов возникает на фоне артериальной гипертензии. Как известно, густая кровь способствует образованию тромбов в сосудах. Поэтому необходимо раз в год проверять у невропатолога ПТИ, МНО (анализ крови на свертываемость, на возможность образования тромбов), следить за давлением, уровнем холестерина/глюкозы в крови, соблюдать диету. При необходимости врач назначит препараты, снижающие вязкость крови.

Необратимые катастрофы не начинаются за один день, этому способствуют сначала небольшие, потом серьезные нарушения в организме. Если диагностировать заболевание на ранней стадии, принять меры, избавиться от лишнего веса, соблюдать правильное питание, ограничить жирное, сладкое, заниматься зарядкой, сейчас популярна скандинавская ходьба, избегать стрессов и перенапряжения на работе и дома можно увеличить продолжительность жизни утверждают врачи.

«Если человека беспокоит высокое давление, систематические головные боли, мы советуем пройти УЗИ сосудов, электроэнцефалографию, при необходимости МРТ. При таких обследованиях иногда обнаруживаются такие патологии как опухоль, аневризма, бомба замедленного действия, которая опасна тем, что может привести к внезапному разрыву сосудов головного мозга.

У молодых людей часто бывает ВСД (вегето-сосудистая дистония), низкое давление вплоть до 80/40, слабость. Поэтому вместо того, чтобы пить энергетики и кофе, сидеть и лежать, советуем чаще гулять на свежем воздухе, заниматься плаванием, фитнесом. При физических нагрузках улучшается кровоснабжение», — рассказывает Туяна Владимировна.

Проверьте внутричерепное давление

«Высокое давление еще может быть скрытным, то есть внутричерепным, который на тонометре не измеряется и возникает вследствие плохого оттока венозной крови. Обычно у таких пациентов при посещении офтальмолога на глазном дне наблюдаются полнокровные вены. Электроэнцефалограмма, простой рентген черепа также выявляет признаки внутричерепной гипертензии. Мы им назначаем сосудорасширяющие препараты, снижающие внутричерепное давление, доставляющие кислород, антиоксиданты», — поясняет невролог.

Как избежать обострения остеохондроза?

Из-за сидячего малоподвижного образа жизни большинство людей страдают остеохондрозом. Нарушается питание суставных хрящей. Причиной хондроза, как считают врачи, служит продолжительное сидение на одном месте, редкая перемена позы при сидячей работе, длительное напряжение одной и той же группы мышц. Также мышечные зажимы могут быть следствием хронического стресса или страха, своеобразной реакцией человека на постоянно возникающие психотравмирующие ситуации.

Из-за неправильного расположения за компьютером у многих детей возникает сколиоз, который иногда защемляет нервы и служит причиной болезненных ощущений.

В таких случаях помогает массаж, занятия лечебной физкультурой, физиолечение. Обострение остеохондроза провоцирует переохлаждение, сквозняки, подъем тяжестей. При воспалении, отечности врач назначает противовоспалительную терапию.

МРТ – безопасный и информативный метод обследования

«При слабом связочно-мышечном корсете даже у молодых людей при резком движении возникают протрузии, грыжи диска, выпячивание межпозвонковых дисков. При длительных болях в спине, не поддающиеся лечению, мы направляем на МРТ, где выявляются такие патологии», — комментирует врач-невролог.

Сохраняйте внутреннюю гармонию

У некоторых людей бывают психоэмоциональные срывы, которые серьезно расшатывают нервную систему и здоровье в целом. Поэтому, необходимо научиться выпускать пар, негатив, уметь расслабляться, ходить к неврологу, психологу в современном обществе это также естественно, как визит к стоматологу.

Берегите здоровье, это самое ценное, что есть у человека.