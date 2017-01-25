Совет по Арктике и Антарктике при Совете Федерации обсудит проект «Северный широтный ход»

На заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 26 января обсудят транспортный проект «Северный широтный ход».

Проект «Северный широтный ход» представляет собой крупный инфраструктурный проект, который предполагает создание железнодорожного направления, соединяющего Северную и Свердловскую железные дороги, протяженностью 707 километров по маршруту Обская-Салехард-Надым-Коротчаево.

Железнодорожная магистраль должна связать западную и восточную части Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), обеспечить транспортную доступность полуострова Ямал и подходы к порту Сабетта. Ее строительство во взаимосвязи с развитием проекта порта Сабетта будет способствовать созданию на территории страны крупнейшего мирового логистического центра, даст возможность полноценной реализации новой мировой транспортной магистрали – Северного морского пути, откроет дорогу к новым рынкам промышленности Урала и Сибири.

В настоящее время реализация проекта сопровождается преодолением множества проблем, в том числе порожденных недостаточной разработанностью «арктического» блока законодательства. Совет по Арктике и Антарктике ставит перед собой цель экспертной проработки предложений, обосновывающих пути повышения экономической целесообразности проекта «Северный широтный ход» и связанные с этим предложения по нормативно-правовому обеспечению проекта.

В заседании примут участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители федеральных органов исполнительной власти, представители органов государственной власти субъектов Российской Федерации, науки и бизнеса. С основным докладом выступит заместитель Министра транспорта Российской Федерации Алексей Цыденов.