Совет отцов Якутска организовал акцию «Доброе сердце»

Совет отцов города Якутска инициировал проведение социальной акции «Доброе сердце», направленной на оказание помощи и поддержки нуждающимся категориям граждан.

На днях участники совета оказали помощь многодетной семье Даниловых, проживающей в микрорайоне Марха. Председатель совета отцов Сайсарского округа Василий Пак рассказал, что, сложившись на общую сумму 10 тысяч рублей, отцы купили для многодетной семьи продукты питания: картофель, репчатый лук, растительное масло, макаронные изделия, молочную продукцию, фрукты и сладости для детей.

Многодетная мама Татьяна Данилова одна воспитывает шестерых несовершеннолетних детей. Сама она работает санитаркой Детской инфекционной больнице, является студенткой Якутского медицинского колледжа. Старшей дочери Иванне – 13, а младшему Лаврентию – 5 лет.

Отметим, что в благотворительной акции «Доброе сердце» приняли участие делегаты II Съезда отцов республики из Нюрбинского, Чурапчинского, Сунтарского, города Мирный, Верхоянского. Олекминского, Хангаласского, Намского, Таттинского, Мегино-Кангаласского, Вилюйского районов и города Якутска. Они оказали помощь многодетным и малоимущим семьям города Якутска, подарив им продуктовые наборы, детское питание, книги, игрушки, ноутбук и товары первой необходимости.

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