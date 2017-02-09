Социально ориентированным НКО рассказали, как можно получить субсидии из госбюджета

Ресурсный центр НФ «Семья для ребенка» при поддержке министерства по развитию институтов гражданского общества Якутии провел видеосеминар для некоммерческих организаций «Разработка проекта, оформление заявки на участие в конкурсе социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)».

Как сообщила главный специалист управления по работе с по развитию общественных инициатив Минобщества Мария Лазарева, в видеосеминаре приняли участие более 100 лидеров и организаторов социально ориентированных НКО из 25 районов республики.

В рамках обучающего мероприятия обсуждены вопросы разработки социальных проектов, подготовки документов на участие в конкурсе социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий из государственного бюджета.

«Минобщества Якутии продолжит практику проведения дистанционного обучения представителей СО НКО. В центре внимания следующих видеосеминаров – повышение юридической и финансовой грамотности»,— отметила Мария Лазарева.