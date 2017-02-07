Сотрудники УФСИН стали призерами соревнований по самбо

Сотрудники уголовно-исполнительной системы завоевали пять наград различного достоинства в лично-командных соревнованиях по борьбе самбо в зачет Спартакиады «Динамо» и заняли командное третье место.

В соревнованиях по самбо участвовали сотрудники республиканских управлений Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС, ФССП, ФСИН, транспортной полиции, сборной команды ГФС и ФСО, МУ «Якутское», а также представители ОАО «Железные дороги Якутии».

Одними из лучших на борцовском ковре смогли себя показать сотрудники УФСИН. Золотые медали выиграли Прокопий Петров (до 74 кг) и Сергей Беляев (до 100 кг), серебряной награды удостоился Филипп Седых (до 62 кг), а бронзовыми медалистами стали Михаил Иванов (до 57 кг) и Виктор Докалов (свыше 100 кг).

Также количество набранных в личном первенстве очков позволило представителям УИС подняться на третью ступень пьедестала в командном зачете. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия).