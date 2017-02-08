Сотрудники УФСИН стали призерами открытого турнира по комплексному единоборству

Сотрудники УФСИН успешно выступили на открытом турнире по комплексному единоборству, организованном региональным управлением службы судебных приставов памяти руководителя УФССП Андрея Кулаковского.

В ходе турнира Станислав Константинов, выступающий в весовой категории до 65 кг, и Антон Дедулевич — в дивизионе до 85 кг, завоевали серебряные награды соревнований.

Они продемонстрировали умелое сочетание ударной техники бокса и кикбоксинга с приемами вольной борьбы и самбо. Воля к победе и бойцовский характер позволили им успешно провести схватки и успешно выступить, сообщили в пресс-службе УФСИН Якутии.

В числе их соперников были представители спортивных клубов и организаций из Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, а также Республики Саха (Якутия).

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