Сотрудники Росгвардии почтили память погибших героев

Сотрудники Управления Росгвардии по Якутии почтили память погибших в Рождество 2000 года Александра Рыжикова и Станислава Голомарева.

Ежегодно 7 января якутский ОМОН чтит память Героя России, командира отряда, подполковника милиции Александра Рыжикова и сержанта милиции, кавалера Ордена Мужества Станислава Голомарева. 16 лет минуло с того Рождества, когда якутский ОМОН попал в засаду в чеченском селении Герменчук. Бандиты, которые имели численный перевес, в упор открыли ураганный огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Стоя в арыках по пояс в ледяной воде и грязевой каше, милиционеры приняли неравный бой. От пуль боевиков погиб прикрывавший бойцов с фланга пулеметчик Станислав Голомарев, командир Александр Рыжиков получил смертельное ранение, прикрывая отход сводного отряда.

Сегодня на Маганском кладбище Якутска был проведен поминальный ритуал, в котором приняли участие начальник управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) полковник полиции Сергей Челищев, его заместители, руководство, ветераны и личный состав ОМОН, а также вдова Александра Рыжикова Галина Анатольевна и мать Станислава Голомарева Вера Владимировна. К могилам погибших сотрудников были возложены цветы.