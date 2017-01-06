Сотрудники Росгвардии изъяли у жителей Магана семь единиц огнестрельного оружия

Сотрудники Росгвардии по Якутии провели рейд, в ходе которого проверили владельцев гражданского оружия, проживающих в поселке Маган. По итогам мероприятия за нарушение правил хранения было изъято семь единиц огнестрельного оружия.

Проверен практически каждый из 93 жителей поселка, у которых имеется во владении около двухсот единиц оружия.

За нарушение правил хранения составлено четыре административных протокола по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ, санкциями которой предусмотрено лишение права на хранение и ношение оружия на срок до одного года.

В ходе мероприятия сотрудниками Росгвардии была доведена до населения информация о правилах хранения, ношения и перевозки гражданского оружия, а также порядок подачи заявлений на получение государственной услуги в сфере оборота оружия, в том числе в электронном виде.

Кроме того, владельцы оружия получили памятки о порядке приема незарегистрированных предметов вооружения и буклеты о предоставлении охранных услуг подразделением вневедомственной охраны Росгвардии по РС(Я).