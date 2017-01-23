Состоялся День Федерации профсоюзов республики в Хангаласском улусе

Профсоюзный десант организовал в городе Покровске День Федерации профсоюзов республики в Хангаласском улусе 20 января. В составе рабочей группы, возглавляемой председателем Федерации профсоюзов республики Николаем Дегтяревым, вошли председатели республиканских отраслевых комитетов профсоюзов и специалисты аппарата Федерации профсоюзов республики.

Мероприятие началось со встречи председателя Федерации профсоюзов Николая Дегтярева с главой улуса Гаврилом Алексеевым. Гаврил Юрьевич выразил благодарность гостям за проводимую работу по поддержке трудящихся, правовому просвещению и подробному изучению имеющихся проблемных вопросов в сфере защиты прав и интересов работников.

Глава Хангаласского улуса отметил, что с 2017 года в районе объявлено трехлетие труда и занятости. «Начиная с этого года до 2019 года приоритетными направлениями развития нашего улуса станут такие вопросы, как поддержка местного производства, повышение доходов населения, создание новых рабочих мест и содействие занятости населения. К примеру, на данный момент в улусе количество безработных граждан достигает более 1300 человек, что составляет 10% от общего количества трудоспособного населения. Мы ставим перед собой задачу к 2019 году сократить это число вдвое и достичь хотя бы 5%», — подчеркнул глава улуса Гаврил Алексеев. Также глава поделился планами по поддержке лучших работников, проведению конкурсов профессионального мастерства отметив, что в улусе будет учреждена своя награда.

Николай Дегтярев отметил, что Федерация профсоюзов республики полностью поддерживает инициативу Хангаласского улуса и готова сотрудничать в реализации Плана мероприятий трехлетия труда и занятости.

«Мы намерены активизировать работу по поднятию темы героики труда. Считаем, что в наше время мы мало говорим о простых тружениках, владеющих своей профессией, являющимися наставниками для коллег, собственными знаниями, опытом и навыками, строящих свою жизнь, работающих во благо развития общества», — отметил Николай Дегтярев.

Также он остановился на основных вопросах, находящихся под пристальным вниманием профсоюзов республики. Среди таких вопросов Николай Николаевич назвал работу по организации и проведению специальной оценки условий труда в предприятиях и организациях, вопросы социального партнерства также в отдельно взятых предприятиях и организациях республики, а также работу Федерации профсоюзов республики в рамках республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и реализацию законодательного права Федерации профсоюзов.

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Далее члены профсоюзной делегации встретились с трудовыми коллективами, где подробно ознакомились с ситуацией в организациях и предприятиях улуса.

Во второй половине дня состоялся семинар-совещание для профсоюзного актива Хангаласского улуса. В работе семинара приняли участие около 100 человек – председатели первичных профсоюзных организаций улуса, члены профсоюзных комитетов предприятий и организаций. В ходе семинар-совещания обсуждены основные направления деятельности профсоюзных организаций – правозащитная работа, организация общественного контроля за соблюдением работодателями требований охраны труда, вопросы социального партнерства, а также организационной работы.

Завершающим стало собрание координационного совета организаций профсоюзов Хангаласского улуса, где новым председателем координационного совета избран Валерий Семенов, являющийся председателем улусного совета профсоюза работников образования.

По отдельному плану будет проведена работа с профсоюзной молодежью улуса. В первой половине дня в здании администрации состоялся круглый стол «Молодежь и профсоюз» с участием Молодежного совета профсоюзных организаций Хангаласского улуса. Круглый стол провела заместитель председателя Федерации профсоюзов республики Валентина Кириллина. Состоялось широкое обсуждение вопросов профсоюзной мотивации среди молодежи, правового просвещения, укрепления рядов профсоюзной молодежи. А во второй половине дня члены Молодежного совета Федерации профсоюзов республики померялись силами с профсоюзными активистами из числа молодежи Хангалассого улуса в веселой эстафете.