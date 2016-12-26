Состоялось гашение сувенирной марки «95 лет газете Кыым»

В республиканском пресс-центре состоялось торжественная церемония гашения сувенирной марки специальным штемпелем в честь 95-летия газеты «Кыым» 22 декабря. В мероприятии приняли участие главный редактор газеты Иван Гаврильев и директор Якутского филиала Почты России Алевтина Игнатьева.

У истоков газеты «Кыым» стояли выдающиеся личности республики, классики якутской литературы: Софрон Данилов, В.Новиков-Кюннюк Уурастырап, А.Иванов-Кюндэ, С.Кулачиков-Эллэй, Сергей Васильев, С.Савин-Кюн Дьирибинэ, М.Кузьмин-Макар Хара, Савва Тарасов и другие. Об этом в своей приветственной речи упомянул главный редактор газеты Иван Гаврильев.

В истории газеты были и трудные времена, когда газета закрывалась, но благодаря усилиям медиа-группы «Ситим», газета была возрождена и до сих пор является одной из самых любимых и читаемых в республике.

«В этот торжественный день я желаю газете «Кыым» процветания, много новых читателей, больших достижений, а мы, почтовики, всегда вовремя доставим газету в каждый уголок нашей республики», – отметила директор Якутского филиала Почты России Алевтина Игнатьева.

«Кыым» (якут. — искра) — якутская республиканская общественно-политическая еженедельная газета. Тематика газеты — освещение общественных, культурных, политических событий в республике и федерации, аналитика и комментарии. Газета выпускается в печатном виде на якутском языке, имеет интернет-версию. Первая газета на якутском языке называлась «Манчары». Её первый номер вышел 28 декабря 1921 года. Через два года комиссия из трёх человек — наркома внутренних дел С. Аржакова, наркома образования И. Винокурова и члена правления «Холбоса» М. Попова — решила сделать газету периодической и дать ей новое имя — «Кыым». Якутский филиал Почты России включает в себя 427 отделений почтовой связи, объединяет около 2400 человек.

Почтовый маршрут охватывает всю территорию Якутии, из 34 муниципальных районов в 21 почтовое сообщение осуществляется только воздушным транспортом. От административных центров республики до поселений действуют 59 авиационных маршрутов протяженностью 30 928 км. В летний период почта перевозится водным транспортом по 32 маршрутам протяженностью 10 330 км.