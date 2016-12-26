Состав «Молодой Гвардии» обновился

На X конференции якутского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» 23 декабря рассмотрели вопросы ротации регионального штаба, принятия новой редакции устава и обсудили итоги работы VIII съезда всероссийской общественной организации МГЕР, который состоялся 17 и 18 ноября в Москве.

В работе конференции приняли участие руководитель МГЕР Якутии Александр Сусоев, первый заместитель министра по делам молодежи и семейной политики Якутии Василина Лукина, председатель общественного совета МГЕР Руслан Тимофеев, делегаты из районов и городов республики.

По решению конференции новыми членами регионального штаба МГЕР избраны Аида Сячикова — активист МОО Объединения улусных (районных) землячеств Якутии и Куннэй Акимова — студент ФЭИ Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.

В завершении состоялось торжественное награждение благодарственными письмами активистов и руководителей местных отделений, вручение нагрудного знака «25 лет молодежной политики РС(Я)» руководителю аппарата МГЕР Афанасию Колесову, а также почетных грамот министерства по делам молодежи и семейной политики Якутии активистам МГЕР Куннэй Акимовой, Марии Павловой и Михаилу Попову.

Также в рамках конференции была организована образовательная лекция руководителя фракции партии «Единая Россия» в Якутской городской Думе Анатолия Семенова «О лидерстве и управлении временем» для активистов и руководителей местных отделений. Помимо этого, с целью формирования активной политической позиции у молодежи в рамках реализации проекта «Молодежные дебаты» провели I республиканский турнир по молодежным дебатам. Победу одержала команда Мегино-Кангаласского улуса, состав команды — Павел Судико и Нюргуйаана Михайлова, а «Лучшим спикером» признана Розалия Бурнашева из Усть-Алданского улуса.