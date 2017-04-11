Сохраним свое здоровье: В Якутии рассмотрели подходы к организации питания в детских садах и школах

В этом году форум медицинских и пищевых работников образовательных организаций «Сохраним свое здоровье» вышел на российский уровень с привлечением ведущих специалистов по школьному питанию, оздоровлению обучающихся в образовательных организациях России.

С 2013 года министерством образования и науки республики проводится форум медицинских и пищевых работников образовательных организаций, главной целью которого является привлечение внимания общественности, исполнительных органов госвласти к проблемам оздоровления и организации здорового питания детей и подростков в условиях Крайнего Севера и принятия конкретных решений для совершенствования работы по данному направлению.

Мероприятие организовывается совместно с министерством здравоохранения, Северо-Восточным федеральным университетом, Центром питания научно-исследовательского института здоровья, Институтом физической культуры и спорта, а также центром отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».

В работе форуме приняли участие приглашенные специалисты — доктор медицинских наук, профессор, научный руководитель НИИ лечебного и профилактического питания Красноярского государственного медицинского университета им. Войно-Ясенецкого, главный научный сотрудник НИИ медицинских проблем Севера, главный диетолог МЗ РФ в Сибирском Федеральном округе (г. Красноярск) Ефим Прахин, руководитель организационного комитета Национальной российской программы «Школьное молоко» (г. Санкт-Петербург) Ольга Панова, доктор медицинских наук, профессор кафедры гигиены, медицины труда ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России, член-корреспондент Татарской Академии наук, советник Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко, главный специалист по гигиене детей и подростков Минздрава России в Приволжском Федеральном округе (г. Казань) Эльмира Мингазова и доктор биологических наук, научный консультант Научно-производственного объединения «Био-Веста» (г. Новосибирск) Анна Калмыкова.

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Участники форума работали по четырем дискуссионным площадкам, на которых обсуждали вопросы сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, обменивались мнениями и определяли приоритетные направления и задачи эффективной работы по данному направлению.

К примеру, были рассмотрены методы и подходы внедрения национальной программы «Школьное молоко» в республике. Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии внесло предложение об участии ОАО «Туймаада-Агроснаб» в проекте для обеспечения молоком школ и детских садов республики на первом этапе внедрения программы.

В рамках мероприятия проведен традиционный конкурс «Лучший медицинский и пищевой работник образовательных организаций». В нем участвовали 17 специалистов из Аллаиховского, Амгинского, Жиганского, Намского, Нюрбинского, Оймяконского, Оленекского, Олекминского, Хангаласского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского, Нерюнгринского районов и г. Якутска.

«Объединение участников и приглашенных гостей III республиканского форума работников медицинского и пищевого блоков образовательных организаций «Сохраним свое здоровье» вносит положительные изменения в области сбережения здоровья подрастающего поколения республики, дальнейшего конструктивного диалога и эффективного взаимодействия», — считают организаторы.