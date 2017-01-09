СМИ узнали о возможном запрете продажи табака родившимся после 2014 года

Минздрав России подготовил антитабачную концепцию, которая в том числе предусматривает запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, также и после достижения ими совершеннолетия. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на текст документа.

Соответствующая информация следует из «концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу», отмечает издание. По данным газеты, запрет может быть введен с 2033 года.

Документ, который был разработан по поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой, направлен в ряд федеральных ведомств, пишут «Известия». Концепция нацелена на снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25%, отмечает издание.

По словам главы Минздрава, «главной задачей» является создание условий, «при которых доступ к табачной продукции для нового поколения, то есть наших граждан, родившихся после 2015 года, на протяжении всей жизни будет невозможным».

Антитабачная концепция предусматривает введение запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах общественного транспорта, на остановках общественного транспорта и на расстоянии 3 м от них, пишет газета. По информации издания, также будет введен запрет на курение на расстоянии 3 м от входов в здания торговых центров, в подземных и надземных пешеходных переходах и в личном автомобиле, если в нем находятся дети. Кроме того, нельзя будет курить рядом с людьми, возражающих против курения табака в любых помещениях, в том числе и в собственной квартире.

Если концепцию примут, будет также введен запрет на ввоз, производство и обращение некурительных табачных изделий, пишет газета.

В мае прошлого года Минздрав предложил ограничить доступ к табаку людям, которые родились после 2015 года. Соответствующее предложение было внесено в концепцию осуществления госполитики противодействия потребления табака на 2016–2020 годы.

С 2013 года в России действует «антитабачный закон», согласно которому запрещено курить в учреждениях культуры и спорта, вузах, больницах, школах, на пляжах, стадионах, детских площадках, аэропортах и вокзалах.