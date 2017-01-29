СМИ узнали о планах сделать платным вход в природные парки

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды рассматривает предложение сделать посещение всех российских природных парков платным, сообщает RT.

Сейчас граждане платят за вход на территорию заповедников и национальных парков. Авторы инициативы считают, что необходима плата за вход и в природные парки, поскольку они имеют экологическую и эстетическую ценность, а жители городов вредят им, в частности оставляют много мусора.

Планируется, что решать вопрос о размере входной платы будут региональные власти совместно с экологами. Кроме того, для некоторых категорий граждан предполагается ввести льготы, сообщает RT со ссылкой на зампредседателя комитета Кирилла Черкасова.

Цена билета может составить 1500 рублей, считает эколог Сергей Бузмаков. По его мнению, при такой стоимости в природных парках должны появиться экскурсии.

По словам эксперта по экологическим вопросам Анны Курбатовой, введение платы уместно, поскольку «рекреационная нагрузка на природные парки велика», посетители вытаптывают газоны и наносят урон природе. С ней согласен и пресс-секретарь Гринпис России Евгений Усов.

Однако некоторые эксперты относятся к этой идее отрицательно. Так, исполняющая обязанности завкафедрой экологического мониторинга и прогнозирования экологического факультета РУДН Марианна Харламова убеждена, что люди не должны платить за посещение рекреационных зон, поскольку «многие приходят просто погулять с детьми, посмотреть на природу».

К природным паркам относятся Веппский лес в Ленинградской области, Бажовские места в Свердловской области, Цимлянские пески в Волгоградской области, Голубые озера на Камчатке, Ергаки в Красноярском крае и другие.