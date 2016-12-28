Служба судебных приставов будет контролировать деятельность коллекторов

Федеральная служба судебных приставов будет контролировать деятельность коллекторских агенств, в законодательство внесены соответствующие изменения.

«ФССП определена в качестве государственного органа, уполномоченного осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, — прокомментировали в Якутском управлении Службы. – Также будет контролировать работу юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности».

В настоящее время в Управлении принимают документы, необходимые для включения юридического лица в государственный реестр, а также принятию по ним соответствующих решений.

Информацию по новому направлению работы Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия) можно получить по телефонам 8 (4112) 22-65-48, 8 (4112) 22-31-94.