Следком Якутии: Задача общественности — профилактика правонарушений среди несовершеннолетних

В Якутии создано 304 общественных совета при муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), призванных оказывать содействие органам правопорядка по профилактике правонарушений и безнадзорности. Об эффективности их деятельности шла речь 22 декабря на заседании консультативного совета следственного управления следкома по республике.

«Деятельность общественных советов на местах важна, как помощь в информировании, оказании консультативной помощи неблагополучным семьям и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Особенно это актуально в отдаленных населенных пунктах. К примеру, члены советов помогают реструктуризировать задолженность по оплате жилья, электричества», — сообщила заместитель руководителя республиканской КДНиЗП Дария Слепцова.

Наиболее активно общественные советы работают в сельской местности, отметили участники заседания. Поэтому в городах следует привлекать общественников с активной жизненной позицией.

Именно в такой работе, способствующей профилактике правонарушений и безнадзорности, заключается главная цель общественных объединений, считают члены консультативного совета. Несмотря на то, что в муниципальных учреждениях — спортивных школах, клубах — дети могут заниматься бесплатно, мест в них не хватает. И в этом большую пользу окажут именно общественники.

Еще одно направление деятельности общественных объединений — реабилитация и социализация несовершеннолетних. «Кружковой, образовательной работой с детьми и подростками у нас занимаются представители Ассоциации приемных семей РС(Я), НКО «Семья для ребенка», — отметила замдиректора республиканского Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи Ольга Львова. По ее словам, подобной работой охвачено более половины из 1200 «трудных» подростков, состоящих на учете в полиции.

Еще одно актуальное направление работы — информационная безопасность. На этом заострила внимание старший помощник прокурора РС(Я) по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Юлия Каминская. «Не секрет, что сейчас подростки являются активными пользователями соцсетей, интернета, где зачастую информация не контролируется. Важно и постинтернатное сопровождение выпускников детских домов — отслеживание их жизненного пути, поддержка», — отметила она. В этой связи, по примеру других регионов, было предложено разработать проект республиканского закона об общественных воспитателях.

В целом, по итогам заседания консультативного комитета деятельность общественных советов при КДНиЗП была признана необходимой. Но перед правоохранительными органами, органами исполнительной власти и местного самоуправления поставлена задача повышения эффективности нового общественного института.