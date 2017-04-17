Съезд чукчей Якутии: Главные вопросы — решение проблем в оленеводстве и сохранение языка

От долгожданного съезда чукчей Якутии, прошедшего в селе Колымское, делегаты, по их признанию, прежде всего ожидали конкретных решений по улучшению дел в оленеводстве, повышению уровня жизни, новых идей и проектов по сохранению родного языка.

Работа съезда началась открытым уроком, во время которого дошколята и учащиеся начального и среднего звена в веселой, игровой манере продемонстрировали знание чукотского языка. Занятие провели воспитатель детского сада «Ладушки» Алена Кеулина и учитель Колымской школы Вера Дьячкова.

Затем началось обсуждение по секциям «Образование и культура», «Сельское хозяйство, охрана природы», «Здравоохранение» и «ЖКХ. Энергетика. Строительство».

Участники живо и горячо обсуждали проблемные вопросы и подготовили свои предложения для внесения в резолюцию II съезда чукчей. Порой страсти накалялись и градус обстановки повышался, но модераторы умело направляли в нужное русло. Работа прошла плодотворно, и все нужные предложения были внесены и учтены. Больше всех делегатов и гостей было секциях «Образование и культура» и «Сельское хозяйство, охрана природы».

Под звуки ярара (бубна) учитель чукотского языка Вера Дьячкова приветствием на родном языке открыла пленарное заседание II съезда чукчей Якутии, которое состоялось 16 апреля в гостеприимных стенах Колымской НСОШ имени Н.И.Таврата. На форуме присутствовало 130 человек. Из Аллаиховского улуса приехали 4 человека. Самым пожилым делегатом был Алексей Николаевич Кемлиль, а самой молодой – студентка Арктического колледжа народов Севера Варя Драная.

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Президиум был очень представительный: Михаил Гуляев, заместитель председателя правительства республики, Галина Кемлиль, председатель Ассоциации чукчей Якутии, Анатолий Добрянцев, первый вице-спикерГосударственного Собрания (Ил Тумэн), Лена Иванова, заместитель министра по развитию институтов гражданского общества, Иван Суздалов, глава Нижнеколымского района, Виктор Губарев, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн), Елена Голомарева, председатель постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики, Петр Котельников, глава МО ЧН «Халарчинский наслег», Алексей Киселев, председатель Государственного комитета Якутии по делам Арктики, Вячеслав Шадрин, первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии.

Первым был заслушан отчетный доклад председателя Ассоциации чукчей Галины Кемлиль, она горячо приветствовала делегатов и гостей съезда. Она затронула как положительные, так и отрицательные моменты в работе организации. Отметила, что необходимо подытожить, что сделано с момента проведения первого съезда, и наметить планы на ближайшее будущее. Многие проблемные моменты прозвучали в ходе работы секций.

Второй выступила Зоя Аммосова, председатель АКМНС Нижнеколымского района, которая подчеркнула, что проблемы у оленеводов одни и те же – задержка заработной платы.

Украсил работу съезда своим аутентичным выступлением студент Арктического колледжа народов Севера Роберт Ухсек, который исполнил чукотский танец с элементами горлового пения.

От гостей и делегатов прозвучали слова приветствия и были озвучены предложения в резолюцию съезда.

Высоких правительственных и государственных наград, почетных грамот, благодарственных писем были удостоены: Александра Таврат, Екатерина Чернышевич, Алла Протопопова, Галина Кемлиль, Жанна Дьячкова, Вера Дьячкова, Вера Тырылгина, Мария Маликова, Елена Антипина, Анна Каургина, Алексей Кемлиль, Прасковья Дудкина, Дмитрий Ягловский, Петр Вельвин, Валентина Курилова, Матвей Оттох, Мирослава Вельвина, Дарья Сыроватская, Иван Слепцов, Александр Волков, Алексей Слепцов, Николай Ягловский, Николай Волков, Николай Дьячков, Владислав Каургин, Юрий Реундью, Николай Слепцов, Николай Прудецкий, Зоя Иванчик, Татьяна Сыроватская, Раиса Голомарева, Надежда Большедворская, Людмила Романова, Мария Кривошапкина, Раиса Ветрова, Мария Панковец, Екатерина Ходьяло, Василий Томчук, Галина Котельникова, Петр Котельников.

Медаль «За заслуги перед Севером» была вручена Зое Аммосовой и Петру Каургину. Нагрудным знаком «Отличник сельского хозяйства РС(Я)» были награждены Алексей Ходьяло и Илья Слепцов. Знаком «Гражданская доблесть» — Вера Тырылгина. Звание «Почетный гражданин Нижнеколымского района» присвоено Матвею Оттоху и Вячеславу Шадрину. От имени министра образования и науки Владимира Егорова поздравили с 75-летним юбилеем Колымскую НСОШ и вручили сертификат на оснащение кабинета русского языка и литературы.

Отметим несколько выступлений. Виктор Губарев особо выделил необходимость контроля за решениями съезда со стороны депутатов различных уровней, общественных институтов, правительства. Лена Иванова подробно проанализировала проблемы, встающие перед коренными малочисленными народами Севера. Она также предложила АКМНС Нижнеколымского района зарегистрироваться в качестве некоммерческой организации и тогда ассоциация может участвовать в грантовых конкурсах.

Анатолий Добрянцев вспомнил добрыми словами славные дела старшего поколения жителей Халарчинской тундры. Он особо отметил вклад Григория Вельвина в становление общины «Турваургин», который за три года вывел отстающее по всем показателям хозяйство в передовые не только в районе, но и в Якутии. «У общины есть большие резервы, которые надо реализовать», — считает Анатолий Добрянцев.

Практически все выступающие отдавали дань уважения сложному труду тундровиков. Подвел черту под выступлениями пленарного заседания заместитель председателя правительства Михаил Гуляев. Его мнение было однозначным: «Дети должны учиться и возвращаться в свой наслег, чтобы заниматься сохранением культуры, традиций и родного языка». Он пообещал приложить все силы, что вопрос строительства спортивного комплекса в Колымском решился как можно раньше.

Планарное заседание завершилось выбором нового председателя Ассоциации чукчей Якутии. На этот пост были выдвинуты кандидатуры Жанны Дьячковой, Дарьи Отторо и Саргыланы Слепцовой. Большинством голосов была избрана Жанна Дьячкова. В состав правления ассоциации вошли Вера Дьячкова, Илья Дьячков, Петр Каургин, Вячеслав Кемлиль, Галина Кемлиль, Наталья Котовщикова, Саргылана Слепцова, Александра Таврат. Ревизором выбрана Татьяна Нутендли.

Первый день работы съезда завершился красивым фееричным спектаклем «Эргав чаучу», который прошел в культурном центре «Йынэттэт».

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