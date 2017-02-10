Сергей Степашин: Якутия эффективно использует собранные средства на капремонт

Якутия оказалась в числе успешно выполнивших региональные планы по программе капитального ремонта многоквартирных домов субъектов РФ. В 2016 году в республике отремонтировано 292 многоквартирных дома, при этом качество проживания улучшили 19,8 тыс. человек, что в два раза больше, чем в 2015 году. 9 февраля Минстрой России провел Всероссийское селекторное совещание по реализации региональной программы капитального ремонта и приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда», сообщила пресс-служба МинЖКХ РС (Я).

Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень отметил, что «капремонт в целом доказал свою эффективность». Всего в 2016 году по стране было отремонтировано более 41 тыс. многоквартирных домов, собираемость взносов на капремонт выросла на 8,5 %, и в целом составила более 85 %. По итогам января текущего года в республике собираемость взносов сложилась на уровне 84 %.

По словам главы Минстроя России, эти цифры говорят о том, что у граждан сформировалось понимание о необходимости программы капитального ремонта. «Практически не осталось обращений — нужен или не нужен капремонт. Сегодня граждан волнуют вопросы качества проведения капремонта, сохранности средств, и очередности», — отметил Михаил Мень.

Тем не менее, среди регионов России есть 5 субъектов, которые выполнили краткосрочные планы 2016 года менее чем на 50% — это Омская, Магаданская, Нижегородская и Ульяновская области, а также Республика Северная Осетия-Алания. По словам министра, эти регионы находятся на особом контроле ведомства.

Глава Минстроя России отметил, что в 78 субъектах проведен предварительный отбор в реестры добросовестных компаний, занимающихся проведением капитального ремонта. Отметим, что в 2016 году введена новая система отбора подрядчиков для проведения капремонта, направленная повысить качество проводимых работ. В реестр входят только те подрядные организации, которые доказали свою добросовестность и надежность.

В настоящее время Министерством ЖКХ и энергетики РС (Я) ведется работа по формированию реестра квалифицированных подрядных организаций. На сегодня в реестр пока вошли 33 организации из 91 заявившихся. Работа в этом направлении продолжается.

Особое внимание было уделено замене лифтов в рамках проведения капитального ремонта, как одному из наиболее значимых. Якутия одна из немногих регионов, которые участвуют в пилотном проекте по ускоренной замене лифтов в многоквартирных домах. На включение в пилотный проект предварительно заявлены 163 лифта с истекшим сроком эксплуатации городах Нерюнгри, Мирный и Якутск. Оплата за поставленные лифты будет осуществляться на условиях рассрочки платежа в течение трех лет.

Кроме того, в недавнем интервью «Российской газете» председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин отметил Республику Саха (Якутия) в числе регионов, которые эффективно используют собранные средства на капремонт. «Хотел бы отметить, что главное все-таки не сбор, а их фактическое освоение. В таких регионах, как Саха (Якутия) и Республика Ингушетия, все без исключения деньги жильцов были потрачены на капремонт, а в Краснодарском и Пермском крае из собранных средств израсходовано менее двадцати процентов», — комментирует слова Сергея Степашина «Российская газета».

Также на особом контроле Минстроя России находится вопрос реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда». До 1 марта всем регионам необходимо заключить соглашения для получения федеральной поддержке на реализацию проекта. Системные изменения в формировании городской среды должны начаться в этом году во всех муниципалитетах с населением от 1000 человек, а также в моногородах.