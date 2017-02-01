Сергей Габестро: О «дальневосточном гектаре» знают более 60 процентов граждан

60 процентов граждан знают о «дальневосточном гектаре». Об этом заявил председатель Общественного совета Минвостокразвития России, председатель Комиссии по развитию институтов общественно-государственного сотрудничества и социального партнерства в Дальневосточном федеральном округе Сергей Габестро.

«Такие данные получены благодаря социологическому опросу, проведенному Общественным советом Минвостокразвития. Причем почти каждый четвертый участник опроса отметил, что он хорошо информирован об этом уникальном проекте, — прокомментировал Сергей Габестро. — Больше всего знают о программе люди среднего возраста. То есть трудоспособное население, твердо стоящее на ногах».

Как отметил председатель Общественного совета Минвостокразвития, опрос проводился в различных регионах. Он отметил, что среди тех, кто проявил заинтересованность в получении гектара, высказывались сомнения в связи с тем, что гектары могут быстро закончиться или что трудно будет добраться на свой участок земли.

«Нужно больше информировать людей об этом проекте. Давать информацию о том, какие существуют меры поддержки, какие возможности формируются на востоке страны. Интерес есть, но еще есть и опасения, — отметил он. — Задача общественности, в том числе Общественного совета Минвостокразвития, рассказывать как можно больше о том, что сейчас происходит в дальневосточных регионах, что можно делать на своем гектаре, как его можно получить – одним словом, чтобы максимальное количество людей владели информацией и не упустили возможность получить бесплатно землю».

По словам Сергея Габестро, в Общественный совет Минвостокразвития России по поводу гражданского мониторинга программы «дальневосточный гектар» обратился глава Министерства.

«Это крупнейший федеральный проект. Общественный контроль особенно важен на третьем этапе, когда «гектар» выдается всем жителям России. К нам обратился Министр с предложением проводить мониторинг за проектом. И мы на себя такую функцию взяли, — уточнил он. — Я уверен, что программа выделения 1 га будет успешно реализовываться и развиваться. Уже сегодня коллеги из Минвостокразвития разрабатывают меры поддержки для получателей земли».