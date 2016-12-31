Сенатор Александр Акимов поздравляет якутян с Новым годом

Сенатор Александр Акимов поздравил жителей Якутии с Новым годом.
Дорогие якутяне!
Позвольте искренне поздравить вас со светлым, семейным и поистине всенародным праздником Новым годом! Этот праздник объединяет всех нас своей чудесной атмосферой, где царят любовь и доброта, вера и надежда.
Мы вместе прожили непростой год. Отрадно чувствовать, что трудности не разделяют, а больше укрепляют нас и дружбу между народами – основу величия и непобедимости нашей многоликой страны.
Как палата регионов Совет Федерации уделяет приоритетное внимание законодательному обеспечению, способствующему ускоренному развитию Дальнего Востока и Арктической зоны.
Поэтому мы уверенно вступаем в Новый 2017 год, полные светлых надежд, оптимистических планов и идей.
Желаю, чтобы в каждый дом, каждую семью Новый год привнес частичку волшебства, удачу, утвердил веру в себя. Веками Север испытывает нас суровым своим нравом, но от этого больше света и тепла от нашего семейного очага. Только вместе мы добьемся успехов и свершений, поэтому больше солидарности и силы духа, мира и согласия в наступающем году!
Уруй-айхал! Уруй-Тускул!
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
А.К. Акимов