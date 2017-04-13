Семьи энергетиков приняли участие в конкурсе «Поющая семья»

Семьи сотрудников Каскада Вилюйских ГЭС имени Е. Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» приняли активное участие в конкурсе «Поющая семья», организованном в поселке Чернышевский Мирнинского района и посвященном 50-летию пуска первого агрегата Вилюйской ГЭС.

С вокальными номерами выступили 12 семейных коллективов, в том числе четыре семьи, главы которых работают на Каскаде Вилюйских ГЭС.

Николай Демченко – начальник смены станции службы эксплуатации и управления технологическими процессами (СЭУТП), его супруга Татьяна – музыкальный руководитель в детском саду «Рябинка». Их дочь, семиклассница Анна, учится в музыкальной школе по классу фортепиано, неоднократно становилась лауреатом районного фестиваля «Северная звезда», танцует в танцевальной студии «Эдем». Татьяна с дочерью спели песню о маме.

Евгений Панов работает инженером электротехнической лаборатории СЭУТП, Ксения – инженером ПТО. Их дочь Ярослава — отличница, играет на фортепиано, поет, танцует, лауреат районного конкурса эстрадной песни «Синяя птица». Мама с дочкой выступили с песней об отце.

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Валерий Петриченко – водитель службы механизации и транспорта (СМиТ), его вторая половинка Виктория – мастер цеха ЖКУ Вилюйского филиала АО «Теплоэнергосервис». Дети – пятиклассница Ольга и третьеклассник Арсений — хорошо учатся, принимают участие во всех школьных, поселковых, районных мероприятиях и конкурсах. Дружная семья Петриченко в полном составе исполнила «Якутяночку».

Виктор Сорокин — водитель СМиТ, жена Валентина — специалист администрации МО «Поселок Чернышевский». Дочь Ольга учится в 5 классе, активная общественница, любит петь и рисовать. Мама с дочкой спели песню о родном Севере.

Все представители энергетических семей выступили достойно. Но призовое третье место досталось Татьяне и Анне Демченко. Второе место заняла семья Сабирьзяновых, победа присуждена семье Дашдиевых.