Семьи Аммосовых и Аржаковых станут гостями юбилейных ысыахов на родине предков

По приглашению властей Якутии Максим Аммосов – родной внук выдающегося якутского политика – примет участие в праздновании ысыаха в Намском улусе, на родине «пламенного Максима». Потомки Степана Аржакова – внук Сергей и правнук Роман – станут почетными гостями Ысыаха Олонхо в Вилюйске, там, где родился, окончил миссионерскую приходскую школу и высшее начальное училище Степан Максимович.

Мероприятия национального праздника в Намском улусе состоятся 21 июня и будут посвящены 120-летию со дня рождения Максима Аммосова. Ысыах Олонхо пройдет 28 и 29 июня.

«Сегодня в Москве проживают потомки двух легендарных политических деятелей — Максима Аммосова и Степана Аржакова. В знаменательный для всей Якутии год юбилейной исторической даты мы выступили с инициативой о приглашении их в Якутию. Уверен, что в год 95-летия основания Якутской республики, у истоков создания которой стояли Аммосов и Аржаков вместе со своими соратниками, визит потомков выдающихся государственных деятелей станет знаковым и памятным событием для всех жителей Якутии, уважающих историю республики, – сообщил постоянный представитель Республики Саха (Якутия) в Москве Юрий Куприянов. –Потомки основателей республики с признанием приняли наше приглашение. Думаю, что им будет приятно окунуться в родную атмосферу и почувствовать дух северного края, где почти век назад приступили к созиданию великих дел их великие предки».

Биографии Максима Аммосова и Степана Аржакова читайте в энциклопедии ЯСИА.