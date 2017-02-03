Семен Березин: В прошлом году мы заложили фундамент для динамичного развития

Для Страховой группы «Стерх-Сахамедстрах» прошедший год стал успешным и прорывным, все поставленные задачи и цели достигнуты, об этом заявил генеральный директор АО РСК «Стерх» Семен Березин на семинаре работников компании.

На мероприятии, собравшем 28 представителей структурных подразделений, расположенных как в республике, так и далеко за ее пределами, обозначили планы и перспективы, определили цели и задачи. Также семинар дал возможность на месте обсудить множество текущих вопросов, требующих личного общения.

Впервые на коллективном собрании участвовали руководители открытых в минувшем году филиалов, расположенных в Москве, Владивостоке и Краснодаре. «Этот прорыв на российский страховой рынок состоялся в рамках Года развития филиальной сети, под эгидой которого шло развитие Страховой группы в 2016 году. Теперь эти три точки, на противоположных концах необъятной страны являются своеобразными маяками, обозначающими фронт работы компаний на последующие годы», — отметили в компании. В настоящее время «Стерх» изучает возможность открытия уже в этом году филиалов в Новосибирске и Санкт-Петербурге.

«Я уверен, что в 2017-м мы продолжим в том же духе, выполним наши амбициозные планы и будем дальше развиваться и совершенствоваться. Для этого есть все основания, заложенные в прошедшем году», — сказал генеральный директор АО РСК «Стерх» Семен Березин.

На семинаре в течение недели состоялись обзоры нововведений в страховом рынке, множество профильных практикумов, техучеба по разным направлениям, круглый стол по обмену опытом. Сотрудники внесли порядка 20 протокольных предложений, касающихся усовершенствования бизнес-процессов, разработки и внедрения новых страховых продуктов.

Компания постоянно практикует подобные мероприятия, поскольку одна из главных задач Страховой группы и ее конкурентное отличие – это соответствие требованиям современного рынка страхования. Эта сфера в своем развитии весьма динамична: постоянно вносятся изменения в законодательство, появляются новые виды страхования, а вместе с ними и новые требования.