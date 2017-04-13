Сельхозпредприятиям Якутска не хватает земель и рабочих кадров

Опыт развития и становления сельского хозяйства за последние несколько лет обсудили участники научно-практической конференции «Внедрение передовых агротехнологий в городе Якутске». В ходе конференции участники обсудили проблемы в секторе сельского хозяйства.

В работе конференции приняли участие около 200 человек: депутаты Якутской городской Думы, ученые, общественные деятели, предприниматели и производственники, представляющие интересы различных отраслей, организаций, предприятий.

«Во все времена земельные вопросы занимают важную роль. Сегодня сложно говорить о развитии аграрного сельскохозяйственного производства без применения новых технологий и новых решений. Некоторый опыт у нас есть, но нужны еще предложения. Уверен, все идеи и наработки, высказанные сегодня в формате круглого стола и пленарного заседания, найдут применение в будущем», – отметил председатель Якутской городской думы Александр Саввинов.

«С 2013 года на территории Якутска действует муниципальная программа развития агропромышленного комплекса. В 2017 году она завершает свою работу и мы должны разработать новый документ. Сегодня были подняты вопросы кадровой подготовки, поддержки молодых специалистов, внедрения новых сельскохозяйственных технологий, требующих больших финансовых вложений», – говорит депутат Алевтина Васильева.

В рамках конференции опытом поделились предприятия сельского хозяйства. Главный агроном ООО «Саюри» Тимир Иванов рассказал о пользе и результатах использования гидропонного метода выращивания овощей на примере своего предприятия. «Сейчас мы находимся на середине 10-месячного цикла выращивания помидоров. Все идет по плану. Ежедневный сбор урожая составляет около 75 кг, продукция поставляется в детские сады. В дальнейших планах реализовать в 2018 году второй этап проекта – построить теплицу для огурцов. Сегодня наших объемов производства не хватает, чтобы полностью обеспечить городское население овощами, вся собранная продукция уходит в детские сады, поэтому нужно создавать больше таких проектов», – говорит он.

Директор животноводческого сельхозпредприятия ООО «Багарах» Станислав Сивцев обозначил основные проблемы предприятия – нехватку рабочих кадров и свободных земель для пастбищ. «Нужно готовить рабочие профессии. Нам нужны пастухи, трактористы, механизаторы. Не хватает земель сельхозназначения. Года через два перейдем на безвыгульное содержание. Сегодня оптимизировали процесс и перешли на привязное содержание в помещении для дойки, что сэкономило время и снизило себестоимость молока. Сейчас стоит задача обеспечить детские сады натуральным молоком, для чего нужно производить 6-7 тонн в день», – сообщил он.