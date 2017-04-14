Сегодня в Якутии пройдут временные отключения электроснабжения

«Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 14 апреля в городе Якутске, Хангаласском, Усть-Алданском, Намском и Мегино-Кангаласском улусах в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования.

Отключение пройдет по следующему графику:

г. Якутск:

09:00 — 12:00 — Дзержинского 22/5-26/1, Ф. Попова 21, Газовиков 11, 12, 12/1, Намский тракт 14 км. (ул. Томтор, Уллу), Орджоникидзе 44-46/1, Кирова 17/1, 17/3, 17/4, 21/2, Чайковского 36/7 А-44, Гимеинская 30/3, 30/5, Кирова 19/1-21/3;

09:00 — 15:00 — Крупской 2-16, 65-81/2, Л. Чайкиной;

14:00 — 17:00 — Чайковского 18-103, Лонгинова 13-23, 1, 3 Академическая, Сергеляхское шоссе 5 км, Чернышевского 21-25, 68-70/1, Дежнева 22-28.

Усть-Алданский:

09:00 — 18:00 — с. Арылах, Бейдинге, Окоемовка;

10:00 — 13:00 – Хомустах, Тулуна;

13:00 — 17:00 — с. Бярия, Кыллай, Танда, Тит-Ары, ферма «Убасалах».

Таттинский:

10:00 — 17:00 — с. Хара-Алдан.

В графике возможны изменения, сообщают в «Якутскэнерго».