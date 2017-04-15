Сделано в Якутии: Местные мастера представили продукцию из древесины

В торгово-выставочном центре «Сахамебель» состоялось открытие Биржи контактов «Сделано в Якутии. Покупай свое». Проект нацелен на продвижение продукции местных предпринимателей-производителей. Участники презентовали мебель, предметы быта из натуральных материалов.

Организаторами Биржи контактов выступил Центр поддержки предпринимательства республики и Центр кластерного развития «Якутия». В рамках этого проекта состоялась выставка-продажа и презентационное мероприятие, где участники рассказали о своей продукции и затронули актуальные вопросы продвижения и популяризации местных товаров среди населения.

По словам заместителя генерального директора Центра поддержки предпринимательства Марфы Максимовой, производство мебели — интересный сегмент в сфере малого предпринимательства. «В Якутии работает около 200 фирм и мастерских по изготовлению мебели и строительству деревянных домов. Мы стараемся, чтобы частники стали более активными. Сейчас растет патриотичный покупатель, продукция из натурального дерева становится все ценнее», — подчеркнула она.

В мероприятии приняло участие 27 представителей малого и среднего предпринимательства из Якутска, Намского, Усть-Алданского, Амгинского и Чурапчинского улусов. Заместитель главы Мининвестразвития региона Алексей Загоренко отметил, что необходимо поддерживать местных производителей: «Все, что представлено сегодня на выставке, вызывает восхищение. Видно, с какой любовью и насколько качественно сделана вся продукция. Мне уже хочется приобрести беседку одного мастера и поставить ее у себя на даче. Думаю, со мной согласятся многие, кто пришел на биржу и увидел эту мебель, столь старательно созданную участниками».

Участник Биржи контактов Иван Чукров уже давно занимается столярным искусством. Он изготавливает ножки для столов и столиков, подставки, ампиры и другие элементы мебельного декора. В работе использует только натуральные материалы – дуб, сосна, бук. «Хобби переросло в профессию. Рад, что получилось реализовать себя как мастера», — сказал он.

Почти вся мебель, выставленная на Бирже контактов, выполнена в национальном стиле. Посетители и потенциальные заказчики с интересом рассматривали изделия наших мастеров. Многие отметили превосходное качество продукции.