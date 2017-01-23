Сардана Гурьева участвует в Международной конференции «Арктические рубежи»

Министр по развитию институтов гражданского общества республики Сардана Гурьева выступит с докладом на ХI Международной конференции «Арктические рубежи – 2017», которая открылась в Арктическом университете в норвежском городе Тромсе 22 января.

Министр расскажет о предпринимаемых в Республике Саха (Якутия) мерах по поддержке коренных малочисленных народов Севера, поделится опытом государственной поддержки развития арктических территорий на сессии конференции «Региональный форум-потенциал регионов и сообществ в арктическом сотрудничестве».

Главной темой мероприятия является сохранение баланса между использованием и сбережением ресурсов, промышленными и экологическими интересами в Арктике.

Также будут подняты вопросы жизни и активности человека в непростых условиях региона, проблема состояния ледового покрова, будущее рыболовного промысла в этих широтах.

В работе Международной конференции принимают участие представители науки, бизнеса и властей из России, Норвегии, США, Финляндии, Японии и многих других стран, заинтересованных в развитии арктической зоны планеты.