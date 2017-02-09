Сардана Гурьева представила Концепцию юбилейных мероприятий

Усилить патриотическую работу, увековечить память князя Мымаха, освещать все эти мероприятия на федеральном уровне было предложено на заседании Оргкомитета по проведению трех значимых для Якутии юбилеев.

Якутия в этом году отметит 385-летие вхождения в состав Российского государства, 95-летие образования Якутской Автономной Советской Социалистической Республики и 25-летие Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия). Заседание Оргкомитета прошло 8 февраля под председательством премьер-министра Евгения Чекина.

С основным докладом о проекте Концепции и Плане основных юбилейных мероприятий выступила министр по развитию институтов гражданского общества республики Сардана Гурьева.

«Основной целью проведения юбилея является вовлечение жителей республики в общественную жизнь региона, направленную на укрепление государственности и единства народов», — отметила глава Минобщества.

Сардана Гурьева подчеркнула, что главной целью Концепции является создание благоприятных условий для повышения качества жизни и сохранения народонаселения в республике.

В ходе обсуждения проекта поступили предложения от членов организационного комитета из Москвы и Хабаровска, которые приняли участие в мероприятии в формате видеоконференции.

Было предложено рассмотреть возможность организации мультимедийных и интерактивных выставок, усилить работу в патриотическом воспитании молодежи, увековечить память о князе Мымахе, с именем которого связана история вхождения Якутии в состав Российского государства. Особое внимание члены оргкомитета уделили вопросам медийного сопровождения мероприятий на федеральном уровне, организации мероприятий на муниципальном уровне.

В заседании оргкомитета также приняли участие ответственные сотрудники Минобщества республики.