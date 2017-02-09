Сардана Гурьева: Институт кураторства в поселениях состоялся

За каждым членом правительства закреплено конкретное поселение. В обязанности куратора входит 14 функций, в том числе информирование о решениях, принимаемых Главой и Правительством республики, обеспечение взаимодействия поселений с органами исполнительной власти по вопросам местного значения. Появились полномочия, а вместе с этим – юридическая ответственность, напомнила министр развития институтов развития гражданского общества Сардана Гурьева на совещании с участием ответственных закрепленных за поселениями членов правительства.

В совещании, прошедшем в Доме Дружбы народов имени А.Кулаковского,

министр в своем выступлении остановилась на юридической ответственности их деятельности и поделилась своим опытом.

Сардана Гурьева закреплена за Ленским наслегом Намского улуса, с 2012 года была в 52 командировках, и это помимо еженедельной связи с руководством улуса, наслега, населением. Общение происходит в режиме онлайн.

Министр отметила, что на начальном этапе идет «притирка», установление деловых и личных контактов, основанных на уважении прав органов местного самоуправления, на их самостоятельности. В том же 2012 году были доведены цели и задачи по Году села, оказана помощь по составлению плана в реализации указа. Одним из положительных результатов работы является то, что с 2012 года серьезного спада в численности КРС по улусу и Ленскому наслегу не наблюдается. Коллектив ведомства регулярно выезжает на субботники по заготовке сена, в последние два года заготовили по 10 тонн.

Если в 2012 году на территории улуса не было ни одного ТОС, то благодаря активности населения и при содействии кураторов-координаторов открыты два ТОС – «Сайдыы» (руководитель Александра Ядрихинская) и «Студенческий» (руководитель Селена Местникова).

Проведена совместная с руководством улуса работа по Пятилетке устойчивого развития села.

Куратор постоянно оказывает правовую помощь, в том числе в судебных спорах. В 2016 году организовано обсуждение Стратегии-2030, проведена стажировка специалистов улуса в окружной администрации города Якутска, министерствах и ведомствах.

Министр отметила, что при необходимости кураторы одного улуса объединяют усилия, как, например, было в связи с реализацией «Закона о дальневосточном гектаре».

Также Сардана Гурьева отметила, что за пять лет институт ответственных закрепленных состоялся, главы наслегов отмечают партнерские, добрые отношения в решении местных вопросов как важный механизм в диалоге власти и общества.

«В некотором роде можно говорить о доступности республиканской власти, адресном контакте органов госвласти и местного самоуправления», — подытожила министр.

Выступающая поблагодарила за сотрудничество глав Намского улуса и Ленского наслега.