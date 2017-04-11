Сайты знакомств: Как распознать мошенников и обезопасить себя

Специалисты развлекательной социальной сети «Фотострана» рассказывают, как распознать мошенника на сайте знакомств и какие правила надо соблюдать, чтобы не попасть на удочку аферистов.
Сайты знакомств набирают все большую популярность. Знакомиться онлайн уже не стыдно, это вошло в привычный образ жизни. К сожалению, там можно найти не только любовь, но и мошенников, которые охотятся за «легкими» деньгами.
Что должно насторожить:
- Новый знакомый сразу же настаивает покинуть сайт знакомств и продолжить общение при помощи электронной почты или социальных сетей.
- В первые же дни признается в любви и пишет восторженные письма.
- Говорит, что живет за границей или является гражданином другой страны.
- Планирует вас навестить, но в последний момент поездка откладывается.
Рекомендуем соблюдать шесть простых правил, которые помогут не попасть на удочку интернет-аферистов.
1.Проверяйте информацию о собеседнике в интернете
По данным опроса, только 15% пользователей сервисов для знакомств регулярно проверяют информацию о новом знакомом в интернете и других социальных сетях.
Если пользователь нигде, кроме сайта знакомств, не зарегистрирован, то следует внимательнее присмотреться к такому кандидату, возможно, он не тот, за кого себя выдает.
Подозрительных кандидатов проверяйте на специализированных форумах и сайтах, там вы найдете списки брачных аферистов и схемы, которые они используют для обмана.
2. Задавайте вопросы
3. Назначайте свидание в общественных местах
4. Предупредите друзей и родственников
5. Не сообщайте персональную информацию.
Мошеннику достаточно знать полное ФИО и телефон, чтобы провернуть аферу. До личного знакомства не сообщайте вашу персональную информацию: фамилия и отчество, адрес регистрации и места жительства, адрес и место работы, номера документов, удостоверяющих личность.
Не стоит также высылать откровенные фотографии, даже если вы общаетесь продолжительное время.
6. Ни при каких условиях не высылайте деньги, не оплачивайте доставку и другие услуги
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