Сайты знакомств: Как распознать мошенников и обезопасить себя

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Специалисты развлекательной социальной сети «Фотострана» рассказывают, как распознать мошенника на сайте знакомств и какие правила надо соблюдать, чтобы не попасть на удочку аферистов.

Сайты знакомств набирают все большую популярность. Знакомиться онлайн уже не стыдно, это вошло в привычный образ жизни. К сожалению, там можно найти не только любовь, но и мошенников, которые охотятся за «легкими» деньгами.

Что должно насторожить:

  • Новый знакомый сразу же настаивает покинуть сайт знакомств и продолжить общение при помощи электронной почты или социальных сетей.
  • В первые же дни признается в любви и пишет восторженные письма.
  • Говорит, что живет за границей или является гражданином другой страны.
  • Планирует вас навестить, но в последний момент поездка откладывается.

Рекомендуем соблюдать шесть простых правил, которые помогут не попасть на удочку интернет-аферистов.

1.Проверяйте информацию о собеседнике в интернете

По данным опроса, только 15% пользователей сервисов для знакомств регулярно проверяют информацию о новом знакомом в интернете и других социальных сетях.

Если пользователь нигде, кроме сайта знакомств, не зарегистрирован, то следует внимательнее присмотреться к такому кандидату, возможно, он не тот, за кого себя выдает.

Подозрительных кандидатов проверяйте на специализированных форумах и сайтах, там вы найдете списки брачных аферистов и схемы, которые они используют для обмана.

2. Задавайте вопросы

Не полагайтесь только на ту информацию, которую нашли в профиле на сайте знакомств. Обратите внимание на то, как вам отвечают на вопросы и отвечают ли вообще. Обычно аферисты используют шаблонные письма с чувственными признаниями в любви, игнорируя обращения собеседника.

3. Назначайте свидание в общественных местах

Не стоит соглашаться на первое свидание вечером в парке, лучше первую встречу провести при дневном свете в общественном месте, например, в кафе.

4. Предупредите друзей и родственников

Если вы собрались на свидание со знакомым с сайта, то предупредите о месте и времени вашей встречи друзей или родственников. Оставьте им контактные данные человека, с которым собираетесь встретиться.

5. Не сообщайте персональную информацию.

Мошеннику достаточно знать полное ФИО и телефон, чтобы провернуть аферу. До личного знакомства не сообщайте вашу персональную информацию: фамилия и отчество, адрес регистрации и места жительства, адрес и место работы, номера документов, удостоверяющих личность.

Не стоит также высылать откровенные фотографии, даже если вы общаетесь продолжительное время.

6. Ни при каких условиях не высылайте деньги, не оплачивайте доставку и другие услуги

Конечная цель любого мошенника — получить от вас деньги. И способов для этого множество. Если вас просят выслать деньги: на дорогу, лечение, визы, курьерские услуги и тому подобное, не соглашайтесь, скорее всего, вы общаетесь с мошенником.

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