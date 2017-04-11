Сайты знакомств: Как распознать мошенников и обезопасить себя

Специалисты развлекательной социальной сети «Фотострана» рассказывают, как распознать мошенника на сайте знакомств и какие правила надо соблюдать, чтобы не попасть на удочку аферистов.

Сайты знакомств набирают все большую популярность. Знакомиться онлайн уже не стыдно, это вошло в привычный образ жизни. К сожалению, там можно найти не только любовь, но и мошенников, которые охотятся за «легкими» деньгами.

Что должно насторожить:

Новый знакомый сразу же настаивает покинуть сайт знакомств и продолжить общение при помощи электронной почты или социальных сетей.

В первые же дни признается в любви и пишет восторженные письма.

Говорит, что живет за границей или является гражданином другой страны.

Планирует вас навестить, но в последний момент поездка откладывается.

Рекомендуем соблюдать шесть простых правил, которые помогут не попасть на удочку интернет-аферистов.