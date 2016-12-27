Сахатранснефтегаз: Новый год встречаем с оптимизмом

Накануне Нового года принято подводить итоги уходящего года. Для национальной нефтегазовой компании «Сахатранснефтегаз» 2016 год выдался насыщенным, полным различных событий и, конечно, проблем, без которых не обходится производство. Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Иван Макаров рассказал об основных итогах года.

— Иван Константинович, расскажите, пожалуйста, об основных событиях 2016 года.

— Мы встречаем Новый год обычными трудовыми буднями. Сразу отмечу, что наша команда достойно справляется с самой главной задачей: надежным и бесперебойным обеспечением населения природным газом. Благодаря ежедневному труду каждого подразделения и работника на местах, идет бесперебойный процесс подачи газа.

В уходящем году в рамках госпрограммы газификации населенных пунктов проведена большая работа. Газ пришел в Чурапчинский улус, ведется работа по дальнейшей газификации Горного, Мегино-Кангаласского, Хангаласского, Верхневилюйского улусов.

В 2016 году природный газ зажжен в 9 населенных пунктах, это итог огромной работы многих предприятий во главе с руководством республики. Сегодня по Якутии газифицировано 95 наслегов, 115 тысяч семей имеют голубое топливо. Задачи, стоящие перед строительно-монтажным управлением, полностью выполнены, данная работа продолжится в будущем году.

Ведем работу по добыче природного газа на Отраднинском газоконденсатном месторождении. Месторождение имеет большую перспективу, сегодня активно ведется дальнейшее бурение и геолого-разведочная работа. На данном участке мы в этом году подтвердили запасы на 33 млрд куб. Тем самым Отраднинское месторождение, как мы и предполагали, становится крупным ГКМ, работа по дальнейшему освоению продолжится. Мы ведем геолого-разведочную работу еще на двух перспективных участках недалеко от Отраднинского газоконденсатного месторождения – Улугурском и Эргеджейском.

— В уходящем году компания большое внимание уделила вопросу надежности газоснабжения. В связи с этим, были отключения в старых многоквартирных домах…

— Наша основная задача — снабжение надежным природным газом. В этом направлении общими усилиями республики проведена колоссальная работа. Завершилась объемная работа по строительству третей нитки газопровода. В последние семь лет заказчиком-застройщиком объекта работает ГУП «Стройсельгазификация». Протяженность 3 нитки составляет 384 км. С вводом 3 нитки серьезно обновляется магистральная трубопроводная система центрального района. В два раза увеличивается пропускная способность газотранспортной системы. Существенно увеличивается надежность подачи природного газа.

Благодаря реализации государственной программы газификации, «Сахатранснефтегаз» имеет возможность производить работу по повышению надежности транспортировки природного газа. В этом году полностью завершилась работа по строительству второй нитки газопровода-отвода на АГРС с. Намцы. Также ведется большая работа по капитальному ремонту магистрального газопровода «Таас Тумус — Берге — Якутск «.

Одной из мер по снабжению надежного обеспечения природным газом стала и непопулярная мера среди населения города Якутска, как отключение предаварийных домов от газоснабжения. Надо отметить, что эта мера возымела эффект, и сегодня многие УК и ТСЖ начали вести работу по проведению технической диагностики старых домов и ремонту газового оборудования. В некоторых домах газоснабжение восстановлено.

— Продолжится ли работа по расширению Якутского газоперерабатывающего завода?

— Да, конечно. Несмотря на трудности, работа по расширению завода продолжится. Это требование времени. Здесь я бы хотел прояснить ситуацию с пропан-бутаном. Некоторые несведущие люди пишут о том, что в связи с сокращением объемов по производству пропан-бутана, завод не нужен. Это не так. Основная деятельность завода заключается в глубокой подготовке (доосушка) природного газа, подаваемого в Центральную часть Якутии. С расширением Якутского ГПЗ троекратно увеличится объем производства СУГ и автомобильных бензинов. Также в планах расширения завода предусматривается создание объекта производства нового для Якутии продукта – сжиженного природного газа, который планируется использовать как для газификации населенных пунктов, удаленных от магистральных газопроводов, так и в качестве моторного топлива для различных видов транспорта, в том числе воздушного и железнодорожного.

— С каким настроением встречаете Новый год?

— Новый год мы встречаем оптимистично. Компания выполнила текущие производственные планы и задачи. В будущем году должны завершить работу по проекту «Сила Сибири», сегодня на 70 процентов выполнили работу по вырубке просеки протяженностью 600 км, из 64 карьеров 50 разработали. Эта объемная работа, в которой задействованы многие подрядные организации республики, продолжится.

Остается проблема неплатежей за потребленный природный газ — долг крупных предприятий составляет 1,5 млрд. руб. Крупные должники — «Якутскэнерго», ГУП ЖКХ, МУП «Теплоэнергия». Это, конечно, усложняет работу компании. Надеемся, что эта проблема в скором времени разрешится.

Напомню, что будущий год для газовиков юбилейный — мы отметим 50-летие газификации Якутии. Уверен, что юбилей мы встретим с достойными производственными показателями.

Поздравляю всех с наступающим новым годом! Пусть в вашем доме всегда царит тепло и уют!