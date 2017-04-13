Сахамин Афанасьев: Замечания якутян повлияют на уровень обслуживания в парке «Ленские столбы»

Министр охраны природы республики Сахамин Афанасьев в ходе брифинга 12 апреля сообщил, что благодаря замечаниям якутян уровень обслуживания в природном парке «Ленские столбы» улучшится.

Напомним, этой весной блогеры при посещении объекта заметили недоработки со стороны руководства парка. Например, обратили внимание на неочищенные тропинки, мусор и игнорирование техники безопасности.

«В этом году впервые нарезали автозимник до природного парка и внедрили весенний туризм. Все помнят, какой ажиотаж стоял весной. Связано это с тем, что посетители получили возможность добраться до «Ленских столбов» на своих машинах. До этого попасть туда можно было только водным транспортом. Руководство столкнулось с наплывом туристов, в результате возникли замечания со стороны посетителей. В следующем сезоне будем корректировать работу парка с учетом большого потока людей», — отметил Сахамин Афанасьев.

Он подчеркнул, что в прошлом году увеличение количества посетителей было зафиксировано и в остальных природных парках. В основном популярностью пользуются парки «Синяя» и «Живые алмазы Якутии».