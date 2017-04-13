Сахамин Афанасьев призвал якутян соблюдать правила охоты и пожарной безопасности

Министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев на брифинге 12 апреля рассказал о начале сезона, предусматривающего большой комплекс природоохранных мероприятий. Он призвал жителей региона соблюдать правила охоты и пожарной безопасности в лесной зоне.

«Начинается сезон охоты на пернатую дичь. Сроки разбиты по группам районов. Например, в центральных, включая территорию Якутска, на уток можно будет охотиться с 11 по 20 мая. Отдельные сроки определены на турпанов — с 1 по 4 июня. В северных улусах — другие даты. Всем охотникам необходимо подробно ознакомиться с правилами, чтобы потом не было недопонимания», — сказал Сахамин Афанасьев.

Кроме того, он напомнил всем охотникам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: «Мы проведем инструктаж. Будут усилены контрольные мероприятия на охотничьих угодьях».

По словам министра, охотничьи лицензии в Якутске начали выдавать с 11 апреля. Размер госпошлины не изменился – 650 рублей за сезон.

Афанасьев сообщил, что был подготовлен приказ министерства охраны природы по пожароопасному сезону: «1/3 часть республики относится к особо охраняемыми территориям. Заключили соглашения с 26 муниципальными образованиями. В случае возникновения пожаров создаем мобильные отряды по их тушению. Принят план, утверждена схема взаимодействия. В бюджете региона заложено 37 млн рублей. Сюда вошли средства на содержание республиканского пункта диспетчерского управления и авиационный мониторинг».