Сахамин Афанасьев: Научное сообщество является мощной опорой Минприроды

Дорогие друзья! 8 февраля ежегодно отмечается День российской науки, который был учрежден указом президента Российской Федерации в 1999 году. Поздравляю научное сообщество Якутии с Днем российской науки! Хочу выразить вам большую благодарность за сотрудничество, открытость и взаимодействие во имя сохранения уникальной природы нашей республики.

Наука — главная движущая сила прогресса, важнейший ресурс развития. От достижений ученых напрямую зависят не только экономический рост и создание новых высокопроизводительных рабочих мест, но и качество жизни миллионов людей.

В своей работе Министерство охраны природы Якутии опирается на мощную поддержку научных учреждений, руководствуется рекомендациями наших ведущих, профильных институтов: Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, Института прикладной экологии Севера СВФУ, Института естественных наук СВФУ, Института мерзлотоведения СО РАН и других.

Ведущие ученые республики входят в состав основных коллегиальных органов министерства: Коллегии, Научно-технического Совета, Общественного совета, привлекаются к работе экспертных групп по направлениям. Научное сообщество активно участвует в экологическом просвещении, в мероприятиях по экологическому мониторингу, экологических обследованиях.

Экспертное мнение научного сообщества республики чрезвычайно важно при работе с крупными компаниями-природопользователями, действующими на территории Якутии, оно помогает отстаивать позиции в целях обеспечения максимального снижения негативной нагрузки на окружающую среду, выбору наиболее щадящих вариантов, реализации компенсационных мер.

Министр охраны природы РС(Я) Сахамин Афанасьев