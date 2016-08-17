 «Сахамедстрах» поддерживает спортивные инициативы сотрудников

«Сахамедстрах», как социально ориентированное предприятие, продолжает вносить свой вклад в развитие спорта и поддержку здорового образа жизни. Команда компании достойно выступила на II летнем фестивале экстремального туризма «Еланка-2016», организованном Федерацией альпинизма и скалолазания на полигоне Еланка Хангаласского улуса.

«Сахамедстрах» на соревнованиях представляли капитан Виктория Захарова, Людмила Охлопкова, Мария Филиппова и два молодых человека.

Компания в лице профсоюзного комитета обеспечила команде организационные взносы, а также предоставила часть экипировки с фирменными логотипами.

Фестиваль проводился в рамках пропаганды активного образа жизни и популяризации экстремальных видов спорта. В программу мероприятий вошли скалолазание, заплыв на катамаранах, скайраннинг, фрироуп, веревочный парк, йога, полевая кухня и пулевая стрельба. В них приняло участие порядка двухсот человек, начиная со школьников и заканчивая пенсионерами, из которых были сформированы 23 команды.

По словам главного организатора Анатолия Тимофеева, вначале фестиваль задумывался исключительно для тех, кто увлекается скалолазанием, но потом решено было сделать его массовым и привлечь людей без опыта, но интересующихся. Таким образом, родилась идея масштабного мероприятия.

Девушки из «Сахамедстраха» оправдали ожидания коллег — их команда одержала победу в квесте, потратив на него всего 20 минут, в то время как иным их соперникам понадобилось больше часа. Таким образом, Мария Филиппова и двое молодых людей из команды удостоились сертификатов на абонемент в скалодром.

«Хочу сказать спасибо организаторам за незабываемые эмоции, за высокий уровень подготовки фестиваля, за потрясающий заряд энергии, который мы получили на «Еланке». И пожелать им дальнейших успехов. Разумеется, я и мои коллеги очень благодарны родной компании и профсоюзу. «Сахамедстрах» традиционно и неизменно поддерживает мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и спорта. Инициативы, исходящие от молодых сотрудников, всегда находят живой отклик», — говорит капитан команды, член профкома страховой медицинской компании Виктория Захарова.

Отметим, социальная активность СМК «Сахамедстрах» не ограничивается лишь рамками основных видов деятельности. Поддержка здорового образа жизни, спорта – одно из приоритетных направлений корпоративной социальной ответственности Компании. Так, «Сахамедстрах» является постоянным и официальным спонсором Международных спортивных игр «Дети Азии», учавствует в Спартакиаде работников системы страхования, поддерживает общественные акции и проекты. К примеру, минувшей зимой команда СМК испытала свои силы на благотворительном турнире по боулингу в рамках акции «Миллион сердец», организованном фондом «Праздник жизни».

Более того, в компании «Сахамедстрах» работают спортсмены, добившиеся немалых достижений. Начальник отдела мониторинга региональной сети Вячеслав Быковников является многократным чемпионом и призером республики по легкой атлетике, национальным прыжкам, дзюдо и пауэрлифтингу, мастером спорта РФ по национальным прыжкам и кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу.

Начальник юридического отдела Эрмек Абдрахманов является чемпионом по бразильскому джиу-джитсу под эгидой авторитетной организации IBJJF (Международной Федерации бразильского джиу-джитсу), многократным призером чемпионата города Якутска по грэпплингу в весовой категории 77 кг. и в абсолютном первенстве, призер соревнований СВФУ по самбо/дзюдо в партере «Король партера».