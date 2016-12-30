Сахамедстрах: Александра Стручкова награждена медалью «Трудовая доблесть города Якутска»

Одна из основателей и талантливых руководителей компании «Сахамедстрах», председатель совета ветеранов здравоохранения республики Александра Стручкова награждена Медалью «Трудовая доблесть города Якутска».

Вручение состоялось 27 декабря на традиционной предновогодней встрече главы Окружной администрации Айсена Николаева с общественностью столицы, руководителями предприятий и организаций, депутатами Якутской городской Думы. Отметим, Александра Николаевна, которой скоро будет 81 год, продолжает работать в своей родной компании.

Глава города поздравил собравшихся с наступающим Новым годом и Рождеством, подвел итоги уходящего Года труда и объявил 2017 год – Годом Добра.

Было отмечено, что в Год труда жители столицы на деле осознали, как много можно сделать, объединив свои усилия ради общего блага и процветания родного города. Год труда еще раз доказал, что Якутск не только бережно хранит и возрождает свои культурно-исторические традиции, но и завоевывает признание в новых областях. Задачи, поставленные в начале года, потребовали от горожан консолидации, совместной работы власти, общественности и бизнес-сообщества. Горожане смогли сплотиться заботами о будущем, стали активно выдвигать инициативы, научились поддерживать друг друга, действовать в едином порыве в интересах всего города. События Года труда, тысячи больших и малых дел подтвердили, что труд является сущностью Якутска, а человек труда – его главное достояние.

«Благотворительность и добровольчество стали неотъемлемыми качествами Якутска. Тысячи горожан бескорыстно трудятся во благо процветания столицы, от чистого сердца приходят на помощь попавшим в сложную жизненную ситуацию. Именно они определяют истинный характер нашей столицы», — отметил Айсен Николаев.

В этом году по инициативе предпринимателей проходила благотворительная акция «Эстафета Добра», которую подхватили сотни горожан, по зову сердца делая добрые дела, добавившие немало голосов за Якутск в конкурсе Общественной палаты Российской Федерации на звание «Самого доброго города России». Якутск в этом марафоне опередил более 200 городов страны и заслуженно получил высокое звание.

Во время торжественного мероприятия впервые в истории столицы представлен Гимн города Якутска. Отметим, что в апреле 2015 года был объявлен народный конкурс. Более 60 песенных композиций поступили от участников из города Якутска, районов республики, Москвы и российских регионов. 21 декабря 2016 года Якутская городская Дума единогласным решением утвердила гимн на слова Христофора Горохова и Владимира Жиркова, на музыку Алексея Калининского – как официальный символ городского округа.

В завершение мероприятия глава города Якутска Айсен Николаев и председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов вручили государственные и городские награды.



Александра Николаевна Стручкова родилась 16 января 1936 года в II Жарханском наслеге Сунтарского района в многодетной семье.

Награды: заслуженный врач РСФСР, заслуженный врач ЯАССР, отличник здравоохранения СССР, отличник здравоохранения РФ, ветеран труда, знак отличия «Гражданская доблесть», почетный гражданин г. Якутска.

Общественная работа: председатель Совета ветеранов здравоохранения РС(Я), заместитель председателя общественного Совета при Управлении Росздравнадзора по защите прав больных, член клуба старожилов г. Якутска, член клуба ветеранов женского движения «Татьяна».

Является автором и составителем пяти книг и более 30 научно-популярных статей о развитии городского здравоохранения и истории становления ОМС в Республике Саха (Якутия).