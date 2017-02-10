Сахаэнерго: Запаса угля на Депутатском ТЭЦ хватит до середины марта

Состояние дорожного полотна по маршруту Усть-Куйга – Депутатский не позволяет возобновить перевозку каменного угля для ТЭЦ п. Депутатский. Об этом на оперативном штабе заявил руководитель АО «Сахаэнерго» Алексей Ивлев. В настоящее время на складе Депутатской ТЭЦ находится боле 3000 тонн угля, этого запаса хватит до середины марта.

Ежегодный завоз порядка 20 тыс. тонн угля для нужд ТЭЦ в п. Депутатский осуществляется по сложной транспортной схеме протяженностью более 5500 км. Сначала, ориентировочно в июне-июле, в порту Осетрово (г. Усть-Кут Иркутской области) производится отгрузка каменного угля на суда. Далее флот спускается по р. Лена до ее устья (примерно 4000 км) и затем через Северный Ледовитый океан – в порт Нижнеянск.

В порту Нижнеянск уголь переваливают на суда меньшего водоизмещения для его дальнейшей доставки до п. Усть-Куйга. Там происходит выгрузка и перемещение угля на склад, расположенный на острове Нижний. С началом ледостава и появлением дорожного сообщения с островом, в октябре-ноябре, начинается автомобильная перевозка угля до ТЭЦ п. Депутатский (на расстояние 251 км) по круглогодичной автодороге Усть-Куйга – Депутатский.

Наполненность угольного склада ТЭЦ п. Депутатский по состоянию на 1 октября 2016 года составляла 14,6 тыс. тонн (91%). В связи с этим энергокомпания приступила к автомобильным перевозкам в конце ноября 2016 года, по мере освобождения угольного склада.