«Сахаэнерго» приступил к завершающему этапу завоза топлива

Специалисты «Сахаэнерго» совместно с сотрудниками золотодобывающих предприятий пробили объезд проблемного участка трассы из Усть-Куйги до районного центра поселка Депутатский. Транспортное сообщение здесь отсутствовало на протяжении месяца. Новый объезд позволит продолжить завоз дизельного топлива и каменного угля.

Сложные погодные и дорожные условия в этом году существенно осложнили работу «Сахаэнерго» во многих районах республики. Однако энергетикам удалось выполнить большую часть плана по завозу топлива в отдаленные населенные пункты. Так, в труднодоступные села Усть-Янского улуса уже удалось завести топливо объемом 1 555 тонн, что составляет 72% от плана. В оставшийся короткий срок автозимника «Сахаэнерго» предстоит завести в поселок Казачье 37 тонны дизельного топлива, в поселок Тумат – 180 тонн, Усть-Яна – 36 тонны, Юкагир – 64 тонны. Для нужд ДЭС Хайыр осталось доставить 5 тонн.

На Нижней Колыме метели и небывалый снегопад буквально парализовали движение транспорта. Активными усилиями работников «Сахаэнерго» ситуацию удалось удержать под контролем. Например, Нижняя Колыма по плану должна была получить 1 445 тонн нефтепродуктов, фактически уже завезено 1237 тонн, что составляет 86%. Еще в марте критической была ситуация в селе Андрюшкино Нижнеколымского улуса где из-за обильного снегопада был блокирован доступ транспорта. В настоящее время в село силами энергетиков доставлено 100% дизтоплива. В Походск Нижнеколымского улуса осталось довезти 107 тонн топлива. В данный момент на этом направлении в доставке задействованы пять единиц техники общей грузоподъемностью 60 тонн.

На Средней Колыме из плановых 1 870 тонн топлива доставлено 97%. Энергетикам осталось перевести последние партии в четыре труднодоступных пункта: Ойусардах, Сватай, Сылгы-Ытар, Суччино. Одной из зон риска был поселок Березовка Среднеколымского улуса, но на сегодняшний день завоз топлива туда произведен на 100%.

В последние две недели эксплуатации автозимников «Сахаэнерго» продолжит завоз годового запаса топлива в круглосуточном режиме.