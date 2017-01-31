«Сахаэнерго» подключило к электросетям 563 объекта в северных и арктических улусах

АО «Сахаэнерго» подключило к электросетям 563 объекта с общей установленной мощностью 10,3 МВт в прошлом году.

Наибольшее количество мероприятий было связано с технологическим присоединением 268 жилых домов, в том числе домов, построенных в рамках реализации государственной программы по поддержке молодых семей и программы расселения из ветхого и аварийного жилья.

В зону ответственности «Сахаэнерго» входят 23 улуса республики. Это 162 населенных пункта с населением 105 тысяч человек.

Стоит отметить, что несмотря на задолженность ГУП «ЖКХ РС(Я)» за технологическое присоединение, энергетиками было подключено 14 котельных общей мощностью 2 МВт. Из них 7 котельных – в сжатые сроки, к примеру, в селе Лекечен Вилюйского улуса.

За 2016 год специалисты «Сахаэнерго» провели работы по строительству линии электропередачи для объектов образования и здравоохранения Верхоянского, Оймяконского, Олекминского, Момского улусов.

Технологическое присоединение остается одним из приоритетных направлений деятельности «Сахаэнерго», включающих полный комплекс мероприятий по реконструкции и строительству энергообъектов. Это позволяет не только ежегодно подключать к электросетям компании сотни новых потребителей, но и создавать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса, промышленности и сельского хозяйства в арктических и северных улусах.

«В 2016-м были построены 8-квартирный и 12-квартирный жилые дома в с. Саскылах и автономная котельная в селе Юрюнг-Хая Анабарского района. В новом году планируем ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом и детский сад на 98 мест в селе Саскылах, спортивный зал с пожарным депо в селе Юрюнг-Хая. Кроме того, заключен договор на техприсоединение микрорайона Аэропорт, что включает реконструкцию дизельной электростанции и строительство новых линий электропередачи», – делится планами начальник отдела капитального строительства и ЖКХ администрации Анабарского улуса Андрей Токуев.

По данным отдела технологических присоединений АО «Сахаэнерго», за последние семь лет компания заключила более 3330 договоров на общую мощность 49,6 МВт. Энергетики подключили к локальным источникам энергоснабжения 91 котельную с заявленной мощностью 12,5 МВт, 22 общеобразовательные школы (3,3 МВт), 10 дошкольных учреждений (0,79 МВт), 8 объектов здравоохранения (1,2 МВт), 7 спорткомплексов (О,8 МВт), 74 многоквартирных жилых дома (3,5 МВт).