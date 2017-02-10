Саха КВН: Еще три команды вышли на полуфинал

За титул чемпиона игр «Саха КВН» поборются три команды – это «Маҕарас маладьыастыра», «Буойун сахалар» и «Уолаттар». В Культурном центре «Сергеляхские огни» 7 февраля прошла долгожданная вторая четверть финала студенческих игр «Саха КВН».

Команды «Ый уота» и прошлогодние финалисты «Саха чикас», к сожалению, были вынуждены сойти с дистанции.

Игры «Саха КВН» вновь возобновились после долгого перерыва. Многие зрители-любители якутского КВН уже давно заждались этого дня. Билеты были распроданы с невероятной скоростью, что весьма примечательно для четвертьфинальных игр.

По словам директора Молодежной общественной организации «Лига Саха КВН» Михаила Охлопкова, команды подошли к этой игре с большой ответственностью. Ведь в этой битве встретились сразу три прошлогодних финалиста: «Уолаттар», «Буойун сахалар», «Саха чикас». А также конкуренцию им составляла команда Саха КВН «Ый уота», произведшая настоящий фурор среди болельщиков и получившая звание «народной» команды.

Самым ожидаемым событием стало выступление чемпионов летнего кубка «Саха КВН», победителей спецпроекта – Кубка чемпионов «Саха КВН» «Маҕарас маладьыастара» из Горного района. Собственно они и выиграли эту игру, набрав максимальные баллы во всех конкурсных этапах.

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Игру открывали финалисты – обладатели бронзовых медалей прошлого сезона «Саха чикас». Девушки постарались на славу. Все знают, что выступать первыми всегда трудно, но прекрасная половина с этим справилась на «отлично». Состав команды полностью обновился, задуманы новые ходы, идеи, репризы, что позитивно повлияло на зрителей. Стоит отметить, что отсутствие лидера команды Раисы Кириллиной (ныне – директора студенческой лиги) на выступление команды сильно не повлияло.

Вторым выступала команда «Ый уота». Как отмечают редактора игр, команде для повышения уровня необходимо изменить стиль и имидж, а также улучшить актерское мастерство.

Следующим «визитку» показала команда «Уолаттар». Единственный минус в том, что команду покинула половина состава. Но и здесь они умело вышли из сложившейся ситуации: вдвоем покорили зрителей своей харизмой и обаянием. Но как отметили члены жюри, команде, чтобы пройти в финал придется упорно постараться. Ведь один – в поле не воин.

А команда «Буойун сахалар» в этой игре продемонстрировала всем свое наилучшее выступление. Как никогда ребята раскрылись с разных сторон в новых образах, играли в удовольствие, а самое главное – доказали, что они являются одним из главных претендентов на победу.

Ну и наконец, на сцену вышла одна из самых опытных команд Саха КВН «Маҕарас маладьыастара». Как сами признались, их команда действует в течении 15 лет, а первый успех был достигнут в далеком 2002 году, когда школьная команда «Маҕарас маладьыастара» стала победителем республиканского фестиваля КВН на якутском языке. Не удивительно, что команда с первых минут стала любимчиком многочисленной аудитории «Саха КВН», каждая миниатюра сопровождалась длительными аплодисментами. Во-первых, команда отличалась особым национальным стилем. Во-вторых, каждая мысль, сцена или зарисовка была логически завершенной, технически продуманной и безупречно исполненной. В-третьих, большим открытием для широкой публики стало блестящая актерская игра Вячеслава Никанорова, что обеспечило явное преимущество. По словам жюри, команда, если не расслабится и продолжит совершенствовать программу, то чемпионство в финале ей гарантировано.

Набрав наивысшие баллы во всех трех конкурсах, команда «Маҕарас маладьыастара» вышла в полуфинал. За ними последовали команды «Буойун сахалар» и «Уолаттар», заняв вторые и третьи места соответственно. Как отметил председатель жюри студенческих игр «Саха КВН» Геннадий Охлопков, этот сезон отличается от предыдущих тем, что на главный приз и на титул чемпионства одинаково претендуют сразу семь-восемь команд, что является показателем профессионального роста команд «Саха КВН».

Теперь ожидаем третью четверть финала, после которого будет известен полный список всех полуфиналистов нынешнего сезона, сообщила пресс-служба «Лига Саха КВН».