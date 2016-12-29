С нового года госуслуги в электронном виде станут дешевле на 30%

Со следующего года государственные услуги обойдутся на 30% дешевле, но только, если вы будете оформлять их в электронном виде через портал госуслуг. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в пункт 4 статьи 333.35 «Льготы для отдельных категорий физических лиц и организаций» второй части Налогового кодекса Российской Федерации.

Уточнены условия применения понижающего коэффициента 0,7 при уплате госпошлины физлицами за совершение юридически значимых действий с использованием порталов государственных и муниципальных услуг. Другими словами, закон предусматривает снижение стоимости услуг на 30% при заказе и оплате различного рода пошлин и государственных услуг через портал gosuslugi.ru.

Также текст новой редакции названной статьи теперь не содержит условия о необходимости получения результата услуги в электронной форме. Федеральный Закон вступит в силу с 1 января 2017 года.

Федеральный закон от 30.11.2016 N 402-ФЗ «О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».