С начала года за коррупционные правонарушения привлечено к ответственности восемь госслужащих

Как сообщил руководитель Управления при главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений Степан Давыдов, за январь-май текущего года главой республики вынесено восемь распоряжений о проведении проверки по возможным фактам коррупционных правонарушений в отношении заместителей министров и заместителей руководителей госкомитетов.

«В результате проверок четверо госслужащих привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора, двум вынесено предупреждение о неполном должностном соответствии. Республиканской комиссией по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов принято решение об объявлении замечания двум служащим», – добавил он.

Напомним, управление было создано указом главы Якутии в апреле 2016 года. Основными его задачами являются формирование у лиц, замещающих государственные должности республики, а также у государственных гражданских служащих Якутии, муниципальных служащих и граждан нетерпимости к коррупционному поведению. Управлением проводится профилактика коррупционных правонарушений, осуществляется контроль за соблюдением лицами, замещающими государственные должности, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, обеспечивается соблюдение этими лицами требований федерального и республиканского законодательства о контроле за расходами, а также иных антикоррупционных норм.

Управление осуществляет проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, которые представляют граждане, претендующие на замещение государственных должностей Республики Саха (Якутия). За пять месяцев 2017 года проведено 42 проверки в отношении лиц, претендующих на государственные должности категории «руководители». «Из них восемь кандидатов не прошли согласование в управлении. Кроме того, проверены данные 22 лиц, представленных к государственным наградам Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), из которых трём даны отрицательные заключения», – сообщил руководитель управления.

Степан Давыдов добавил, что их ведомство проверяет в налоговых органах достоверность представленных чиновниками сведений о своих доходах и расходах, об их имуществе, запрашивает данные о привлечении лиц к уголовной или иной ответственности. Здесь необходимо пояснить, что проверкой сведений о доходах и расходах, имуществе, декларируемых высшим должностным лицом региона, занимается Управление президента РФ по вопросам противодействия коррупции, и в случае необходимости, орган проводит и инициирует любые предусмотренные законом действия.

Давыдов также напомнил, что в соответствии с федеральным законом «О противодействии коррупции» государственным или муниципальным служащим запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией. Однако в ходе проверок, проведённых в этом году Управлением, было выявлено, что специалист одного из министерств является соучредителем Общества с ограниченной ответственностью, то есть занимался предпринимательской деятельностью. «К данному специалисту были применены меры дисциплинарного взыскания и объявлено предупреждение о неполном должностном соответствии, – сказал он. – Необходимо отметить, что гражданские или муниципальные служащие, нарушившие ограничения и запреты, установленные антикоррупционным законодательством, подлежат привлечению к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения и освобождения от должности в связи с утратой доверия. За пять месяцев с января по май 2017 года в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой оценки и организации возможного уголовного преследования по поручению главы Якутии Егора Борисова нами направлено шесть оперативно-значимых информаций коррупционной направленности на должностных лиц разного уровня».

Управление при главе Якутии по профилактике коррупционных и иных правонарушений наделено автономностью и не зависит от других исполнительных органов государственной власти, подчиняется напрямую главе республики. По словам Степана Давыдова, управление сводит воедино усилия всех структур и комиссий, созданных в министерствах для борьбы с коррупцией. В связи с принятием Федерального закона № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции» будет принят соответствующий республиканский закон, который расширит полномочия государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

7 июня Государственной Думой в третьем чтении принят федеральный закон о создании реестра чиновников и силовиков, уволенных со службы за коррупционные преступления. В документе пропишут нормы о включении сведений о лицах, уволенных в связи с утратой доверия. Правительство будет определять порядок включения лиц в этот список и исключения из него, а также вести документ и размещать его в государственной информационной системе в области госслужбы. Закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

В республике ведется работа по реализации антикоррупционной политики, формированию у общества нетерпимого отношения к взяточничеству и предотвращению и профилактике коррупционных явлений.