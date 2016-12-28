С 2017 года диспансеризацию можно будет начать с сайта Медицинского центра Якутска

Для наиболее полного понимания всей процедуры и удобства пациентов в наступающем 2017 году на сайте Медицинского центра Якутска mcykt.ru диспансеризацию можно будет начать с одного клика.

При нажатии на ссылку «Начать диспансеризацию» откроется анкетирование, направленное на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача. Именно с этого начинается I этап прохождения диспансеризации.

Далее, учитывая индивидуальные особенности каждого пациента, в виде таблицы будет предложен комплекс анализов и исследований с краткой памяткой — как правильно подготовиться к ним. Распечатав чек-лист, можно начать диспансеризацию.

«Например, для 48-летней женщины диспансеризация будет состоять из 15 этапов, которые можно пройти всего за 1 день. Результаты анализов тем, кто сдал до 14 часов, выдаются после 15 часов, а те, кто пришел после обеда, получают на следующий день. К врачу-терапевту отделения профилактики можно будет также записаться онлайн на сайте», — отметили в пресс-службе МЦЯ,

После прохождения всех необходимых анализов и приема узких специалистов врач-терапевт уточнит диагнозы, определит имеющиеся риски, укажет группу состояния здоровья, диспансерного наблюдения, при необходимости направит на дополнительное высокотехнологичное медобследование. С каждым пациентом проводится индивидуальное профилактическое консультирование. Эти мероприятия позволят не упустить болезнь и не довести до тяжелой формы, когда она труднее всего поддается лечению.

«С целью предупреждения развития заболеваний, их раннего выявления и своевременного лечения в нашей стране всем положено проходить диспансеризацию раз в три года. Диспансеризация представляет собой комплекс медицинских осмотров и исследований врачами разных специальностей, к которым в обычное время попасть очень трудно. Медосмотр позволяет выявить факторы риска и ранние признаки сердечно-сосудистых, онкологических, бронхолегочных заболеваний и сахарного диабета. Еще до проявления заболевания при обнаруженных рисках можно скорректировать рацион питания, образ жизни, заняться оздоровлением, что существенно помогает сохранить здоровье», — подчеркнули в Медцентре Якутска.