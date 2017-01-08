С 1 января в России разрешена клеточная терапия

В России с 1 января 2017 года официально вступил в силу закон, разрешающий применять клетки, выращенные в лаборатории, для лечения пациентов.

Документ еще в июне прошлого года подписал президент России Владимир Путин.

Согласно закону, у донора во время биопсии забирают несколько миллиметров клеточного материала. Клетки выращивают в лаборатории для дальнейшего использования.

Специалисты считают, что этот метод эффективнее, чем трансплантология. Риск отторжения практически исключен.

По мнению ученых, впечатляющие результаты клеточная терапия приносит в лечении заболеваний нервной системы, диабета и сердечно-сосудистой системы.