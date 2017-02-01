С 1 февраля «дальневосточный» гектар могут получить все россияне

Получить бесплатно «дальневосточный» гектар отныне может любой гражданин России, а не только жители региона. С 1 февраля заявки на землю начали оформлять во всех многофункциональных центрах страны. Делается это через информационную систему «НаДальнийВосток.РФ».

О том, сколько людей привлечет на Дальний Восток программа в этом году, о льготной ипотеке для переселенцев и строительстве дорог к вожделенным гектарам «Российской газете» рассказал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Мы исходим из того, что распространение выделяемых участков на всю территорию России позволит увеличить цифру только за 2017 год до ста тысяч человек. Более точные прогнозы будут, когда появится статистика», — сказал он.

Полпред сообщил, что для создания инфраструктуры — дорог, линий электропередачи — будут создаваться универсальные поддерживающие инструменты. Кроме того, муниципальные и региональные власти должны помогать тем, кто подал заявки коллективно. Например, в законе заложена норма, что если люди собрались вместе — более 20 человек — и хотят построить новый район, населенный пункт или деревню, то на местах им обязаны оказать содействие.

Трутнев рассказал о льготах для получателей «дальневосточного» гектара.

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) в рамках собственной прибыли чуть-чуть подвинуло ставки. Совсем немножко — на 0,25 процента, но сократило. Но у АИЖК все равно получилось 10,25 процента. В то же время было дано поручение создать инструмент поддержки по освоению одного гектара Фонду развития Дальнего Востока. Он поработал с банками, они договорились. В течение ближайшего месяца, я думаю, на рынок выйдет новый продукт с «Почта Банком». Потребительский кредит владельцам гектара предоставят под 8 процентов годовых на пять лет. Это конечная ставка, больше сверху ничего не накрутят», — отметил он.

Полпред также добавил, что по истечении пяти лет земельные участки перейдут в собственность. А значит, с них придется платить налоги.

«Потом налоги будут рассчитываться от кадастровой стоимости земли. Если там увидим деформацию, то просто мы их уберем, если это будет являться сдерживающим фактором», — сказал Трутнев.

При этом полпред считает преждевременными предложения по увеличению площади бесплатной земли.

«Если мы сейчас начнем дробиться, говорить: вот этому — гектар, а этому — пять гектаров, начнутся злоупотребления. Я хочу, чтобы эта программа была чистой от коррупции и злоупотреблений. Если мы это допустим, то просто скомпрометируем идею. Поэтому всем поровну — по гектару. Пока я не подпишу никаких документов по изменению законодательств в сторону увеличения. Давайте освоимся с одним гектаром», — сказал Трутнев.

Полпред считает необходимым увеличить объем земли, предоставляемой в рамках закона о «дальневосточном» гектаре.

«Сегодня предоставляется 30 процентов земель, а на 70 процентов наложены ограничения в связи с теми или иными причинами. Было меньше. Сейчас мы вышли на 30 процентов, но этого недостаточно. Будем добиваться того, чтобы пропорция поменялась ровно наоборот: 70 на 30. Думаю, что выше поднять не удастся, потому что есть земли министерства обороны, особо охраняемых природных территорий, защитные леса и участки, предоставленные в пользование или собственность другим лицам. Но целевой ориентир, который я ставлю коллегам, это лишь 30 процентов земли может быть ограничено в предоставлении, 70 должно предоставляться гражданам», — подчеркнул Трутнев.