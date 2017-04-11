Руководитель Госцирка республики Сергей Расторгуев выразил благодарность Егору Борисову

Директор-художественный руководитель Государственного цирка Якутии Сергей Расторгуев поблагодарил главу республики Егора Борисова за решение издать и подписать указ о присвоении цирку имен Марфы и Сергея Расторгуевых.

«Позвольте выразить от имени гостей-участников III Международного форума «Перспективы развития циркового искусства Арктики», коллектива, родных и близких Марфы Петровны, от себя лично огромнейшую благодарность, которую никакими словами невозможно выразить, за Ваше решение издать и подписать указ о присвоении наших с Марфой имен нашему родному дому – нашему цирку!» — говорится в обращении к Егору Борисову.

Сергей Расторгуев назвал это событие историческим в культурной жизни республики, признанием и высокой оценкой вклада и труда коллектива Бриллиантового цирка Якутии.

«Высокие гости – участники форума из Италии, Беларуси, Москвы, Хабаровска — выразили огромное удовлетворение, радость и гордость за нас, за цирк, в который они тоже вложили частичку своего внимания, творческой поддержки, — отмечает Сергей Расторгуев. — Форум прошел на высоком уровне, все его мероприятия, в том числе и уникальный, очень теплый концерт «Марфа». С большим воодушевлением, огромной надеждой и благодарностью мы восприняли Ваше письмо на личной странице в социальной сети, в котором Вы высказались о строительстве второй очереди цирка в ближайшей перспективе. Очень надеемся, что это произойдет в 2019 году – к 25-летию Государственного цирка Республики Саха (Якутия) и 20-летию циркового фестиваля «Мамонтенок».